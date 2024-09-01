人民网北京9月1日电 （记者李依环）进入秋季学期开学季，为了帮助新生们顺利度过高中与大学的衔接阶段，北京工商大学日前举办2024级新生辅导员、班主任培训会，特别邀请多名高三班主任代表参加，与新生辅导员们共话成长。

北京工商大学党委常委、副校长寇红江表示，大中小思想政治教育是一项重要工程，统筹构建系统化思政育人体系，对于高校落实立德树人根本任务有着重要意义。本次培训目的是通过高中班主任与大学辅导员、班主任的交流对话，突破各学段思想政治教育“各管一段”的现实壁垒，进一步汇聚育人合力，推进“培养社会主义建设者和接班人”总体目标的实现。

培训会现场。校方供图

“北京的学生普遍热衷于参与班级或学校组织的各项活动，有很好的合作意识，视野开阔，获取信息的能力强。”在专题对话环节，北京市八一学校班主任郑锋士从成长轨迹、家庭环境、学习能力、课外知识等方面，介绍了他所了解的北京高中毕业生的普遍特点。

结合教学经验，来自河北定州中学的班主任张大雨介绍了他所认知的高中毕业生的思想行为特点。他表示，高中时期的学生普遍自我意识强烈、自尊心强，同时拥有很强的正义感、极度渴望公平。“作为老师，我们在面对学生问题的时候一定要注意公平公正。”

对于大学辅导员而言，如何工作更高效？

“大一时要为班风建设多投入，大二时要注重对学生关怀与专业指导。”北京工商大学应用化学专业班主任辛秀兰结合多年的学生工作经验，分享新生班主任如何针对学生的不同的阶段，展开辅导工作的体会。

“当学生向你提出‘老师，您能别告诉我父母吗？’‘老师，您能替我保密吗？’的要求，你应该如何做出反应？”北京工商大学经济学院2024级辅导员李文静表示，“当我们在面对这些问题时，不要急于做出肯定或否定的回答。要厘清辅导员工作的底线在哪里，并积极引导学生们提高自主解决问题的能力。”

在交流环节，双方就高校思政教育工作与高中德育体系进行了经验分享。此外，大学辅导员、班主任就班级管理、学生适应性等问题展开了互动问答。

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