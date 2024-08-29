本报记者 孙 超

盛思敏入户为居民测量血压。

盛思敏对老年患者进行躯体功能评估。

盛思敏将测量数据上传系统。

以上图片均为本报记者孙超摄

“我说3个词，您能不能跟着说一遍然后记住，过一分钟我还会再问哦。”“您把裤腿往上拉一拉，我量量您的小腿围。”……下午，湖南省长沙县黄花镇卫生院内，95后老年人能力评估师盛思敏弯着腰，凑到93岁的黄玉泉老人跟前，依次询问各类问题。

盛思敏将老人的答题情况和测量数据一一登记进手机上的老年人评估小程序。一旁，卫生院护士李诗焱也在记录。“为了确保评估结果的准确性，评估小组通常由两人组成。”盛思敏说。

半个多小时后，黄玉泉老人的能力评估报告基本成形。“牙齿缺损较多，可能存在吞咽困难情况。小腿围是28.5厘米，初步判断有肌少症，需要补充营养。”盛思敏挑了几条重点内容提醒老人今后多注意。

做认知测试、量小腿围、测步速……这些在普通门诊不太常见的评估方式，引来了很多关注。“连不从事老年病学科的医护人员，都会觉得老年人能力评估比较陌生。”盛思敏说。

“牙齿缺损造成营养不良，可能会导致肌肉量不足。如果肌少症进一步发展，老人可能发生跌倒。合并有骨质疏松情况的话，一次跌倒可能导致骨折，需长期卧床。卧床又容易产生肺炎。”盛思敏说。科学精准的老年人能力评估，可以对老年人健康问题早发现、早干预，防范和降低失能失智风险。

完成医院内的评估后，盛思敏和李诗焱背上药箱，前往距离卫生院几公里的陈洛飞老人家中随访。

“浴室装有扶手和助浴椅，入户台阶安装有斜坡，老人穿平底防滑鞋，这些都很好。但是客厅灯光有些暗，开关位置不是很合理，夜间起床可能有摔倒风险，需要注意。”盛思敏特别关注老人居家环境，这也是评估的重要内容。

随着老龄化进程加快，开展老年人能力评估，成为许多养老服务相关工作的一个基础环节。“老年人需要全面了解自己的能力，养老机构根据能力评估制定照护方案，政府根据照护等级确定补助标准，推广普及长期护理险以失能等级评估为依据……养老服务工作方方面面都需要对老年人进行能力评估。”盛思敏说。

老年人能力评估师，需要对老年人的健康状况、活动能力、认知能力、社会功能及居家环境等进行综合评估，并给出能力恢复的建议。除了需要具备一定的医学、社会保障、社会工作、心理学、社会学等多学科的基础知识外，还需有较强的观察能力和沟通能力。

过去，养老服务机构会从护理人员、管理人员中，选拔或培养能兼顾评估工作的“养老评估员”。由于缺乏国家职业技能标准和规范的职业技能培训，养老评估员往往难以精准划分老年人状态。

2020年7月，人力资源社会保障部联合国家市场监管总局、国家统计局发布了9个新职业，老年人能力评估师是其中之一。盛思敏在中南大学湘雅医学院学习时，随导师参与过一些评估标准的制定和完善。目前，她持有国家老年疾病临床医学研究中心（湘雅医院）和中华医学会老年医学分会颁发的老年人能力评估师合格证书，获得了老年人能力评估师职业技能等级证书。

“截至目前，已开设20多期老年人能力评估师培训班，超过1000人获得培训合格证书。”中南大学湘雅医院院长、国家老年疾病临床医学研究中心（湘雅医院）主任雷光华介绍，研究中心与长沙市第一福利院、湘潭市第六医院等医养机构联合开展老年人能力评估工作和科研项目，开设了老年综合评估联合门诊，开发了相应的评估软件，助力老年人能力评估工作更好开展。

《 人民日报 》（ 2024年08月29日 13 版）

(责编：李昉、郝孟佳)