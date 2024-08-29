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沈阳暑期社会实践吸引200多万人次

2024年08月29日08:55 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报沈阳8月28日电  （记者郝迎灿）记者从沈阳市委宣传部获悉：沈阳市在今年暑期开展了以“探源中华文明”为主题的中小学生社会实践活动，引导广大青少年了解城市历史和文化底蕴，学习中华优秀传统文化。截至目前，各研学实践基地共接待师生家长214.9万人次。

　　活动期间，辽宁省博物馆、沈阳博物馆等机构整合精品文物资源，创新展览方式。其中，辽宁省博物馆“古代辽宁”“中国古代货币展”等16个主题展重点面向中小学生开放；沈阳博物馆“文明之光——红山·良渚与中华文明”主题展共展出266件（组）珍贵的红山文化和良渚文化文物，参观者可通过展厅设置的40余处语音讲解打卡点进行了解。

　　此外，沈阳博物馆开展“守护与传承中华文明”“24件文物带您了解中华文明”等研学活动，中小学生可参与研学互动问答；沈阳新乐遗址博物馆开展“博物馆里的生僻字”“典籍里的中国”等活动，将传统文化与研学实践巧妙融合。

　　本次暑期社会实践活动设计了“五个一”实践体系，即引导学生参与一次观展研学、阅读一本主题书籍、撰写一篇体会文章、创作一个短视频、制作一件手工作品，丰富社会实践内容，提升了活动效果。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月29日 12 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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