人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京城南地区新增4所优质中小学

2024年08月29日08:54 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京8月28日电  （记者李建广）记者从北京市发展改革委获悉：今年9月，北京城南地区将投用房山区北京理工大学附属实验学校高中部、北京十一学校丰台中学、北京十中晓月苑校区、京城置地配套小学等4所中小学，预计新增学位4500个。

　　北京自2010年启动实施城南行动计划，引导中心城区优质教育资源落地，着力满足城南地区居民对优质教育资源的需求。2021年以来，城南地区新建、改建中小学学校10余所，新增中小学学位2万个以上。

　　在今年开学季将投用的4所新学校中，学位数量最多的是北京理工大学附属实验学校高中部，设计规模36个班，新增1620个学位，缓解房山区高中阶段的学位缺口压力。丰台区将投用的北京十一学校丰台中学规模为30个班中学，北京十中晓月苑校区规模为24个班中学，京城置地配套小学规模为18个班小学。

　　北京市发展改革委相关负责人表示，北京将补短板与强服务相结合，不断加大城南地区基础设施、公共服务、生态环境建设，持续推动地区产城融合发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月29日 12 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部