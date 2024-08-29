本报北京8月28日电 （记者李建广）记者从北京市发展改革委获悉：今年9月，北京城南地区将投用房山区北京理工大学附属实验学校高中部、北京十一学校丰台中学、北京十中晓月苑校区、京城置地配套小学等4所中小学，预计新增学位4500个。

北京自2010年启动实施城南行动计划，引导中心城区优质教育资源落地，着力满足城南地区居民对优质教育资源的需求。2021年以来，城南地区新建、改建中小学学校10余所，新增中小学学位2万个以上。

在今年开学季将投用的4所新学校中，学位数量最多的是北京理工大学附属实验学校高中部，设计规模36个班，新增1620个学位，缓解房山区高中阶段的学位缺口压力。丰台区将投用的北京十一学校丰台中学规模为30个班中学，北京十中晓月苑校区规模为24个班中学，京城置地配套小学规模为18个班小学。

北京市发展改革委相关负责人表示，北京将补短板与强服务相结合，不断加大城南地区基础设施、公共服务、生态环境建设，持续推动地区产城融合发展。

《 人民日报 》（ 2024年08月29日 12 版）

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