本报记者 王云娜

在广东省深圳市人工智能与机器人研究院实验室，形似蜘蛛的“攀登者号”桥梁主缆检测机器人，依靠8个“爪子”一样的抓夹，稳稳依附在钢筋制成的模拟桥梁主缆上。研发历时5年多，这一原型机“走”出实验室，在重庆寸滩长江大桥、郭家沱长江大桥等桥梁主缆开展智能化检测。

深圳市人工智能与机器人研究院常务副院长、香港中文大学（深圳）机器人与智能制造研究院副院长丁宁是“攀登者号”研发团队的负责人。他介绍，“攀登者号”是沿主缆登顶桥塔的桥梁主缆检测机器人。

“过去，桥梁主缆及绳索的检测依靠人工，通常耗费一个月时间才能完成。应用这款机器人，一个星期就能完成检测任务，不仅检测效率大大提升，还能减少人工作业的风险。”丁宁说。

据了解，“攀登者号”首先解决了机器人攀爬登高的问题——它以悬索桥附属设施中的扶手绳为载体，利用两组抱靴交替开合方式攀爬，确保不坠落。经过多次技术迭代，“攀登者号”已具备变轨功能，抱靴间距可横向调整，能更好适应不同悬索桥缆索系统环境。

此外，“攀登者号”安装了9个视觉传感器，实现360度图片收集，可以通过绳索外表准确辨别桥梁缆绳是否存在破损；除了对桥梁缆绳表面进行视觉检测，“攀登者号”还安装了漏磁检测仪，能够判断缆绳内部的钢丝是否存在断裂或者锈蚀。

从基础研究到投入应用，“攀登者号”如何“爬坡过坎”、实现科技成果转化？

“关键在于明确场景的实际应用需求，以及开展产学研紧密合作。”丁宁说。2017年，团队的“仿生攀爬式斜拉索检测机器人关键技术研究”项目获批深圳市基础研究重点项目；2019年，研究院同企业、高校开展产学研合作，共同申报了国家重点研发计划，成功立项“大跨度桥梁检测作业机器人”；此外，还获得了广东省重点项目支持。

《 人民日报 》（ 2024年08月29日 12 版）

(责编：李昉、郝孟佳)