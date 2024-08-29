本报记者 鲜 敢

今年毕业于吉林长春师范高等专科学校的西藏青年仓决卓玛，第一份工作选择了湖北省宜昌市的一家民营企业。与她一同前往的，还有68名西藏青年。

7月15日，在西藏自治区山南市加查县举行的2024年“组团式”赴湖北就业欢送仪式上，仓决卓玛说，“今后的工作中，我们将适应不同环境，不断提升自己。”

长期以来，各援藏省市通过持续推进就业援藏，引导转变就业观念，鼓励西藏大学生创业和到区外就业。党的十八大以来，各援藏省市累计举办各类就业援藏招聘活动1800多场次，提供岗位9.3万余个。

搭建就业平台

旦增罗布来自山南市曲松县，大学毕业后在当地尝试找了几份工作，要么专业不对口，要么收入不理想。得益于湖北省援藏工作队搭建的就业援藏平台，2023年他顺利入职黄石市城市公交集团安服稽查中心担任安全员。

经过近一年的时间，旦增罗布已适应了在黄石的生活。“新岗位上学到了很多东西，也得到了同事们的帮助和指导，工作更加得心应手了。”旦增罗布说。

“我们针对在不同企业、不同岗位就业的西藏籍员工，由人社部门和相关单位组织开展职业技能培训，指导企业开展结对帮教，通过‘一对一’帮带模式，更快提升员工技能本领。”湖北省第十批援藏干部、山南市人力资源和社会保障局副局长张磊说。

从2020年起，湖北省积极探索开展“组团式”就业援藏工作，累计为西藏提供就业岗位6200多个，吸纳山南籍高校毕业生赴鄂就业超500人。

“为了让大家更好地适应在湖北的工作和生活，我们推动设立驻湖北就业援藏联络服务中心，在黄石、宜昌、襄阳等地建立就业援藏示范基地、创业就业服务中心，为大家提供职业培训、创业实践、跟踪帮扶等‘一站式’服务。”湖北省第十批援藏工作队领队，山南市委副书记、常务副市长王云清说。

目前，在各援藏省市和四川成都已建立18个自治区外就业联络服务站，年均提供区外就业岗位超2万个，帮助西藏籍高校毕业生“出得去、留得住、干得好、融得进、扎得下”。

强化技能培训

“培训20天，教会17道菜。”担任“粤菜师傅”培训班老师的詹明亮和张志文两位粤菜厨师说，对学员来说，学习确实不容易，但学会后就能演变出不同的菜式，“开一家餐馆没问题。”

“培训后，我的厨艺得到很大提升，一些创新菜式得到顾客认可，收入也增加了不少。”格桑玉珍是“粤菜师傅”培训班的学员，在林芝市工布江达县经营农家乐，她经常把本地食材和粤菜烹饪方法结合推出新菜式，吸引不少游客前来品尝。

近年来，广东省投资2.1亿元建设林芝市高级技工学校，并将“粤菜师傅”“南粤家政”“广东技工”三项工程与就业援藏工作相结合。“林芝市高级技工学校是西藏第一所公办高级技工学校。近年来，广东紧紧围绕林芝经济社会发展和重大项目对技能人才的需求，针对性开展技能培训，为林芝经济社会高质量发展培养一批‘高原工匠’。”广东省第十批援藏干部，林芝市人力资源和社会保障局党组副书记、副局长纪少杰说。

“学生不仅可以得到免费的课程培训，还能享受到生活补贴和奖励基金等。”广东省第十批援藏干部、林芝市高级技工学校校长周超介绍。目前，学校累计举办厨师家政、农村电商、公路养护等职业技能培训班40余期，培训学员超过2500人次。

目前，西藏公办技工学校都有援藏院校和师资队伍支持。各技工院校累计开展职业技能培训1.5万人次，并通过大力推行“订单定向”“校校联合”“产教融合”培养模式，不断提升技能人才培养培训质量，毕业生就业率稳定提高。

带动创业新风

顿珠次仁是一名90后，在大学期间就有创业的想法和计划，但是缺乏资金、技术和管理经验。江苏南京援藏工作组实施“格桑花开人才+”计划，顿珠次仁成为第一批受益者。

“扎实的课程培训，专业的创业指导，给了我创业的信心和勇气。”顿珠次仁说，自己创办了一家企业管理服务公司，2021年实现营业收入超100万元。

围绕就业援藏，南京市通过“训练+跟岗见习+就业创业技能”的模式开展就业创业培训，帮助大学生做好就业准备，促进大学生高质量就业创业。

“‘格桑花开人才+’计划前5批共有145名学员顺利结业并就业。今年8月，第六批培训再度开启。”拉萨市墨竹工卡县人力资源和社会保障局党组书记阿旺曲珍说，培训涵盖护士、咖啡师、消防等岗位，见习期结束后，学员可在南京、墨竹工卡两地选择就业或创业。

澜沧江畔，由福建、重庆援藏工作队支持的昌都经济开发区“双创”示范基地、昌都市科技企业孵化器双双晋升“国家级”；雅鲁藏布江边，由湖北援藏打造的西藏清诺科技产业孵化园已吸引了40家企业签订入驻协议，西藏籍毕业生创办的企业达25家，涉及商贸、科技、农业等多个行业。目前，西藏已建成众创空间、科技企业孵化器、乡镇创新创业基地等“双创”载体138家，各类“双创”载体累计吸纳就业3.85万人。

《 人民日报 》（ 2024年08月29日 07 版）

(责编：李昉、郝孟佳)