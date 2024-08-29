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深圳南山区升级改造校园环境，更好融入社区

校园巧改造 城市微更新（探访·城市更新）

本报记者 吕绍刚
2024年08月29日08:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　改造后的屋顶成为儿童游乐空间。
　　南山区机关幼儿园供图

　　改造后的九祥岭幼儿园户外场地。
　　余健华摄（影像中国）

　　碧榕湾幼儿园里，师生围坐互动。
　　刘森君摄（影像中国）

　　核心阅读

　　贯彻“儿童友好”设计理念，为学校拓展活动空间，让校园更好融入社区。在广东深圳市南山区，得益于当地专项行动，越来越多的校园得到改造，焕然一新。如何在有限的城市空间内对校园进行升级，为孩子们营造温馨快乐的校园氛围？记者进行了探访。

 

　　广东深圳市南山区，有一座旧厂房改造成的校园。尽管校园面积不大，孩子们的快乐一点儿都不少：在楼内明亮的教室里学音乐、在楼顶的绿茵场里运动，九祥岭幼儿园里欢声笑语不断。

　　像这样小而美的校园，南山区还有上百所。

　　2022年春，南山区邀请一批建筑师，开启建筑设计改造更新专项行动，规划在3年内对143所中小学、幼儿园进行改造更新，预计投入资金约20亿元，可使12.5万名学生受益。

　　巧手法  微更新

　　“一校一策做设计”

　　在九祥岭幼儿园副园长高若娟看来，两年前入选区里专项行动首批项目，可真是“雪中送炭”。

　　当时的校园，两栋建筑楼龄已达30年，存在结构安全、外墙墙皮脱落等问题，逼仄的公共空间也让园方倍感压力：“12个班的孩子只能错峰出门，户外活动都伸不开手脚。”

　　被同样的烦恼困扰的，不只这一家幼儿园。设施老化、私搭乱建、空间狭小……不少校园都存在类似问题。

　　“每年寒暑假的校园修缮，因工期短、项目小、预算低，效果不佳。”深圳市规划和自然资源局城市和建筑设计处副处长周红玫解释，“‘补丁摞补丁’，视觉效果越来越差，校园质量也不理想。”

　　“我们要打破‘头痛医头，脚痛医脚’的传统模式，用‘针灸疗法’改造升级，让建筑师提前入场，去观察、访谈、研究，一校一策做设计，对校园基础功能、空间场所、社校边界等进行系统性改造升级。”周红玫说。

　　具体在哪里“下针”？要看各校具体情况。

　　针对园方解决安全隐患、拓展活动空间这两大主要诉求，九祥岭幼儿园项目主创建筑师杨镇源大量采用现代钢结构技术，通过释放地面、外挂走廊空间，开辟屋顶空间，在加固楼体的同时，把有限的空间用到极致。

　　在主教学楼，钢结构材料给建筑装上了“新骨架”。原本仅有1米宽的二层走廊，通过加装悬挑平台，拓展到2.4米，满足消防疏散要求的同时，还能给地面走道遮阳挡雨。

　　楼后，过去用于堆放杂物的仓库，被腾挪至屋顶新的钢结构架空层，将宝贵的地面空间还给了孩子。

　　地面空间有限，建筑师还在“空中”想办法：主教学楼西面，一块直通三楼教室的钢结构平台，撑起了孩子们的“空中乐园”。

　　“我们希望通过设计的力量来提升校园空间的品质。”杨镇源说，钢结构能与原先的风格形成新旧融合，保留校园建筑的工业特色，让孩子们看到新校园还能有熟悉感、安全感。

　　“没想到小小的校园，能开辟出这么多新场地。”高若娟表示，改造后的园内生均活动面积，从不足1平方米提升至约3.6平方米，每个幼儿每天都能享受到两小时户外活动。

　　“这些年轻建筑师有创意、有想法、有追求，对这样复杂但有意义的工程十分投入。”周红玫表示，青年建筑师们大胆而精巧的灵感创意，让老旧校园焕发出新的生命力。

　　增颜值  修内功

　　“把空间还给童年”

　　一个既有美感趣味，又兼具实用功能的校园长什么样？

　　2022年，碧榕湾幼儿园的孩子们暑假归来，惊喜地发现熟悉的校园大变样了：

　　建筑外立面变成了“榕树”的深棕和墨绿，橙色圆窗宛如枝头升起的“初阳”，色彩温暖而自然，诠释着校园文化。阳光照进圆窗内，原本杂乱昏暗的音体室修葺一新。即使在阴雨天，孩子们最爱的特色篮球课也能照常上。

　　改造前，这栋蓝白色的建筑不仅采光不佳，还常常漏水、跳闸。接手项目后，90后建筑师姜伯源设想，“把空间还给童年，设计一个更安全、方便孩子探索的幼儿园。”

　　园方提出，希望新设计能以鼓励孩子自由探索为目标。双方一拍即合。

　　拆掉厚实隔墙，走廊与教室无缝衔接，拉开折叠门，孩子们就能在楼内开心活动、自由“串班”。户外平台与走廊间的实墙，被改为通透的落地门窗，一眼望到室外景色，吸引孩子们自发走出门去。

　　从手拉手、排排坐，到追求释放天性、鼓励探索，南山区对校园建筑的改造升级，也是教育理念的迭代更新。

　　露台、坡道、爬架……改造后的校园，空间形态更加立体丰富，孩子们的个性特点得到自由舒展。

　　“儿童友好”的设计理念，被落实在校园更新专项行动的每一处细节。

　　1.2米以下的墙面和地面采用原木色材质，温暖安全易打理；校园布景留下许多空白，让孩子用画笔装点自己的校园。

　　带着对童年的追忆和重新解读，年轻建筑师们打破卡通形象、绚丽色彩的传统审美，把对美的认知和想象注入设计。

　　海月华庭花园幼儿园将风和云的元素融入建筑，色彩柔和的钢管格栅，如风吹帷幕；室外加建的立体游廊，如云层堆叠，十分美观。

　　“一个学校的审美，也是教育理念的表达。”今年5月举办的一场研讨会上，深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府中学总务处主任宋俊停说。

　　亲社区  睦邻里

　　“校园是城市的拼图”

　　南山区机关幼儿园外，一段围墙特别设计了晾衣区，充足的晾衣杆上面搭满了社区居民晾晒的衣物。

　　在晾衣区旁，社区对小区花园的改造，也回报了同样的善意，如今这里已是孩子们放学后探索自然、亲近生活的乐园。

　　南山区机关幼儿园园长刘红丽说，“作为辖区历史悠久的公办幼儿园，30多年来，我们和社区一直维持着良好的互动关系。”

　　正门外侧，加深的挑檐和加长的座椅，方便了接送孩子的家长和闲坐聊天的居民；游乐区通过镂空围墙，将童年的快乐分享给每个过路人。

　　“校园是城市的拼图，改造行动要去掉围墙高竖的封闭式守护，让校园更开放、城市更友好。”周红玫说。

　　为了让校园更好地融入社区，建筑师们还在校园“最后500米”上各显神通：或修缮风雨连廊等公共设施，优化周边交通和慢行系统；或新增灯光照明、艺术装置，传递校园美学和文化。

　　改造更新专项行动汇聚本地高校专业团队，挖掘、研究、守护城市历史文脉。深圳市育才中学在校舍扩建中，保留下蛇口培训中心这一改革开放的重要历史见证，经过保护和活化，成为学校教育生动的历史教材。

　　焕然一新的校园，让社校边界变得有弹性：栏杆化身居民晾晒场，图书馆篮球场周末向社区开放，器乐舞蹈用房也适用于休闲康养……

　　“这些有前瞻性、社区性的设计，为校园的利用提供了更多可能，未来也能满足社区中心，甚至养老中心的需求。”周红玫大胆设想。

　　截至目前，南山区的校园改造更新专项行动有130个项目（其中有72所幼儿园）落地或正在进行。深圳市南山区委书记黄湘岳表示：“我们正在全力创建全国学前教育普及普惠区，努力让每一个小朋友都能在家门口上好幼儿园，享有美好的童年。”

　　版式设计：蔡华伟

　　《 人民日报 》（ 2024年08月29日 07 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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