习近平总书记强调，“思想政治理论课要坚持在改进中加强、在创新中提高”。本期大家谈，我们选编3篇来稿，一起探讨如何把思政课讲得更有亲和力和感染力、更有针对性和实效性。

——编 者

提升理论学习质效

徐秦法

党的创新理论是指导实践、引领时代的理论武器，是守正创新推动思政课建设内涵式发展的重要理论源泉。

坚持思政课建设与党的创新理论武装同步推进，是开创新时代思政教育新局面的必然要求。广西大学积极构建纵向递进、横向融通的育人新形态：纵向上，一体推进党的创新理论融入本硕博思政课程，探索“课堂教学+实验教学+实践教学”深度融合的教学体系；横向上，将党的创新理论融入各个专业课堂教学，开展“立德树人堂堂讲”，让学生同步掌握专业知识和党的创新理论。从实践看，切实提高新时代党的创新理论进课堂、进教材、进头脑的质与效，有助于不断增进青年学子对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，对其成长成才大有裨益。

理论强，才能方向明、人心齐、底气足。用鲜活的案例讲透理论逻辑、用显著的成就讲深理论成果、用生动的教材讲活理论力量，思政课必能更好发挥铸魂育人、启智润心的重要功能。

（作者为广西大学马克思主义学院院长）

既讲道理也摆事实

王盛之

习近平总书记指出：“中国特色社会主义取得举世瞩目的成就，为思政课建设提供了有力支撑。”思政课的本质是讲道理，但倘若只有空洞的说教，没有现实作支撑，教育的效果就会大打折扣。既讲道理，也摆事实，才能增强思政课的解释力和说服力。

推动思政课建设内涵式发展，我们格外注重学用结合、学以致用。比如，组织学生参观档案馆、党史馆、成就展，引导学生从身边的发展变迁感悟思想伟力；在课堂内，借助AR（增强现实）、VR（虚拟现实）技术和智能可穿戴交互设备，让学生“看见”航天、高铁、船舶等领域最新发展，了解科技创新如何赋能千行百业。这些举措，打破了传统课堂以讲授为主的教学模式，增强了思政课的感染力和感召力，对于引导学生增强“四个自信”具有重要意义。

学习的目的全在于运用。不断创新方式方法，把实践场景和现实资源运用好，推动实现学思用贯通、知信行统一，才能让党的创新理论成为广大学子改造主观世界和客观世界的强大思想武器，培养出更多担当民族复兴大任的时代新人。

（作者为浙江省杭州市未来教育集团总校长）

厚植思政课文化底色

危 娜

今年5月，习近平总书记对学校思政课建设作出重要指示，强调“以中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化为力量根基”。以文化赋能思政课，不仅有助于引导学生坚定理想信念、激发爱国热情、强化责任担当，也有助于引导他们树立赓续中华文脉、增强文化自信、矢志为国奋斗的远大志向。

立足丰富的红色资源，我们把思政小课堂同社会大课堂结合起来，带领学生在追寻红色记忆中增进历史自信、文化自信。开展红色走读、红色研学，《缅怀革命先烈 汲取精神力量》微课堂被评为江西省高校“最美思政课”。我们还运用现代信息技术，在思政课上引入情景剧、光影剧、话剧等形式。在光影剧《国土，一点都不能少》中，学生们得以身临其境般感受革命先烈为保护国土安全，寸土不让、视死如归的决心与斗志，在心中播撒下守土有责的担当种子。

文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。用好中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，思政课就有了更深厚的力量根基，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人也就有了更坚实的支撑。

（作者为江西抚州幼儿师范高等专科学校副校长）

《 人民日报 》（ 2024年08月29日 05 版）

(责编：李昉、郝孟佳)