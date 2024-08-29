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讲解服务应跟上“博物馆热”（人民时评）

王 珏
2024年08月29日08:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年暑期，博物馆游持续升温。人们走进博物馆，不仅满足于“到此一游”，还想更好地感受历史文化魅力，了解文物背后的故事。在博物馆馆方讲解供不应求的情况下，一些观众选择购买非馆方讲解服务。“2小时收费2680元”“预约讲解服务被无故取消”“霸着中心展柜，还声音特别大”……由于讲解不专业、价格参差不齐、缺乏监管等原因，相关讲解服务不仅影响了消费者的参观体验，也干扰了正常参观秩序，频频被观众投诉、诟病。

　　讲解，是连接博物馆与观众的一道桥梁。好的讲解，既能有效传播知识，又能给观众留下想象空间。如何解决相关问题，推动博物馆讲解服务高质量发展？从根本上看，还是要着眼于满足观众的多样化、精细化需求，努力提高服务品质。

　　推动博物馆讲解“提档升级”。在准确和生动之间找寻平衡，以深入浅出的方式讲述文物知识，是讲解员的必修课。各大博物馆应加强讲解人才队伍建设，通过培训、比赛等形式，提升讲解员讲解水平，助力涌现更多“有趣又有料”的金牌讲解员。此外，也可进一步拓展讲解形式。比如，吉林市博物馆推出专家和研究人员特色讲解服务，请专业人员讲述文物背后的故事；洛阳博物馆扩充志愿讲解服务团队，让讲解员身着汉服和观众互动。

　　社会力量的加入，有利于解决讲解人员不足的问题。近年来，国家文物局发布《关于进一步提升博物馆讲解服务工作水平的指导意见》《关于做好2024年暑期博物馆开放服务工作的通知》等，倡导各地进一步提升博物馆公共文化服务水平，探索讲解服务的创新实践。故宫博物院引进第三方社会力量，从讲解资质认定与管理上对非馆方讲解进行监管。南京博物院让导游“变身”讲解员，助力旅行社和文博场馆“牵手”，为观众提供可选择的讲解服务。实践表明，因地制宜、勇于创新，就能不断提升讲解服务质量。

　　还应强化监管，建立完善“黑名单”“白名单”等信用机制，有效规范非馆方讲解服务。一些博物馆探索申请备案、培训考核、持证上岗等机制，将信用良好的社会讲解个人或团体列入“白名单”管理，同时将歪曲史实、扰乱秩序的行为主体列入“黑名单”，收效良好。加强引导和规范，让更多懂历史、讲历史的人加入讲解队伍，能够更好满足观众差异化、个性化的需求。

　　日新月异的科技进步，也为博物馆讲解提供了广阔发展空间。扫一扫二维码，就可获取展品的具体信息；借助人体感应播放器，观众在靠近展品时就能听到介绍；数字讲解员、人工智能讲解，让观众得以更直观、立体地一窥文物的风采……瞄准前沿，创新应用数字化、智能化技术，着力优化讲解服务供给，才能为观众创造更优质的观展体验。

　　讲解，是博物馆的一扇窗口。多管齐下，凝聚合力，进一步规范服务标准、提升供给质量，博物馆讲解定能在良性轨道上稳步发展，造福广大观众。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月29日 05 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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