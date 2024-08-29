近来，“古建游”在青年群体中流行开来。无论是直播间，还是社交平台、旅游网站，都可见青年分享探寻古建的感受与体验。前几日，山西省文旅厅发布了一则有关古建的视频，上线后浏览量超过170万人次。数据显示，在某青年社交平台上，“古建游”累计曝光峰值超1.3亿次，相关旅游笔记发布超2万篇。饱经岁月洗礼的古建筑，缘何得到青年人的青睐？这种风尚能否为守护文化遗存注入鲜活力量？

广布于祖国大地的古建，它们沿历史长河而来，如同一个个音符，谱写出一部展示中华文明的宏阔交响。从北京的“古都之脊”，到晋中的院落民居，再到江南的水榭廊桥，这些实体的文化瑰宝为中华民族的发展镌刻下生动注脚。如果能够亲临其中静观这些恢宏壮观、古朴典雅的建筑，人们不仅会感佩其匠心和巧思，更会为其中所蕴藏的建筑美学与文化美学所折服。这种独特的魅力，是古建吸引众多青年投注目光的根本原因。

古建，本身是一种空间载体，集合多种艺术并呈现出建筑美学。无论是整体结构中遵循构图比例的视觉之美，还是雕梁画栋上明艳多姿的色彩布局，抑或是匾额、石碑上所展现的书法与篆刻技巧，皆是集百工之精华，融匠心于一体。

此外，最引人入胜之处，莫过于古建中所承载的文化美学。比如，登临岳阳楼，见长江浩浩汤汤、气象万千，可览胜景、抒情怀；置身古赤壁，观高山明月、一叶扁舟，可思接千载、与古人神游；走进莫高窟，赏飞天壁画、石窟造像，感受中西文化交融荟萃、美美与共……古建作为中式美学与传统文化的形象化表达，所蕴含的人文、历史与思想意涵皆彰显出中华文明所具有的连续性、包容性等突出特性，成为其延续生命力的重要源泉。正如建筑家梁思成所表达的观点：中国建筑的构造体系始终秉持自己的基本特征，数千年而长存不败，是中华文明不可分离的组成部分。所以，青年徜徉其中，可尽情领略无穷魅力，在“诗与远方”的邂逅中读懂古建、读懂中国。

新时代成长起来的青年，深切感受到中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展，在潜移默化中培养并沉淀出一份厚重的文化自信。伴随国潮、新中式热潮迭起，青年的好奇心、探索欲和独特个性得到激发。他们不再满足于“走马观花”式的到此一游，而是希望在认知层面拓展深度与广度，对历史文化既要知其然，更想知其所以然。对古建的深入探访，成为他们拓宽视野、增益见识的一种重要方式。

一些历史文化街区，将新科技、新元素与古建有效融合，让青年在寻访古建的过程中还能满足对古代生活的充分想象。比如，穿汉服有了更为逼真的活动空间，影视动漫中的虚拟场景也有了现实对照。在媒介平台和相关活动的助推下，一些小众景点中的古建也颇为走俏，并在青年群体中传播开来，叠加效应进一步凸显。比如，山西文旅部门推出“探访守庙人”活动，让一个个鲜为人知的群体跃然网端，不少青年慕名前来，踏上深度探索的旅途。在类似活动中，寻访古建的兴趣一经点燃，便会扩散并影响更多人结伴同行，为了解、熟识、保护、利用古建增添更多青春色彩。

截至目前，全国认定历史建筑共有6.72万处。对待这些颇具历史、艺术与科学价值的文化遗存，如何正确处理保护与利用的关系，在坚持保护第一的前提下，让文物活起来？还需要更多青年薪火相继，将对古建的热爱转化为具体行动，在文物修复、艺术设计、文旅创新等方面点燃智慧火光、释放蓬勃力量。当年，梁思成、林徽因夫妇在战火纷飞中为守护古建而勠力躬行，今天的有志青年生逢盛世，将更有能力与信心以梦为马、驰骋山河，让古建所承载的文脉绵延隽永、韵味悠长。

（作者：李晓）

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