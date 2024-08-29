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百日千万招聘专项行动推出互联网等4个专场

2024年08月29日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：百日千万招聘专项行动推出互联网等4个专场

记者从人力资源社会保障部获悉，8月26日至9月1日，百日千万招聘专项行动推出互联网、汽车、金融、大基建4个线上招聘专场，共有2.1万家用人单位参与，招聘需求超18万人次。

互联网行业专场组织近7000家用人单位，提供软件设计、开发、测试等研发技术岗、产品经理、项目管理、运营、销售等岗位，招聘需求15.9万人次。

汽车行业专场组织74家用人单位，提供总体设计工程师、质量工程师、算法工程师等岗位，招聘需求1600余人次。

金融行业专场组织百余家企业参与，提供私募资产配置、投行研究、风控政策分析师等岗位，招聘需求千余人次。

大基建行业专场组织超1.4万家大型基础设施建设上下游产业链企业参加，提供质量工程师、电子工程师、数据分析师、测试工程师、建筑工程师、项目经理等岗位，招聘需求超过2.6万人次。

同时，推出医药类专场和高校毕业生专场直播带岗活动22场，共提供岗位5123个。（记者邱玥）

(责编：李昉、李依环)

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