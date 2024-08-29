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科学家研发出一种“火星电池”

2024年08月29日08:26 | 来源：光明日报
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原标题：科学家研发出一种“火星电池”

日前，中国科学技术大学谈鹏教授、肖旭博士后研发出了一种“火星电池”，以火星大气成分（模拟参照火星上大气成分比例配比）作为电池反应燃料物质，可实现高能量密度和长循环性能。相关研究成果发表在《科学通报》上。

火星具有复杂的自然环境，包括多种气体成分（95.32%二氧化碳、2.7%氮气、1.6%氩气、0.13%氧气、0.08%一氧化碳）以及剧烈的温度波动（昼夜温差约为60摄氏度）。基于此，团队研发出了一种“火星电池”，其独特之处在于在放电时直接吸入火星大气作为燃料，极大减轻了电池重量。当电量耗尽后，电池可以利用火星表面的太阳能等进行二次充电，为下一次放电做准备。此外，团队还结合温度波动情况模拟了火星表面环境，实现了能够持续输出电能的“火星电池”系统。

研究表明，在0摄氏度低温下，电池的能量密度高达373.9瓦时每千克，充放电循环寿命达1375小时，意味着该电池可在火星上持续使用约2个火星月。“火星电池”的电化学性能在0至60摄氏度范围内具有显著的温度依赖性。在高温条件下，电压间隙为1.6伏，倍率为0.4安培每克，功率密度为3.9瓦特每平方米。电池在充放电过程中伴随着碳酸锂的生成和分解，火星气体中微量的氧气和一氧化碳则扮演反应激发剂的角色，大幅提升二氧化碳的反应动力学。通过一体化电极制备和折叠式电池结构设计，最大限度增大了火星气体的有效反应面积。

团队人员介绍，这项研究为“火星电池”在实际火星环境中的应用提供了概念验证，希望在接下来的研究中进一步开发固态“火星电池”，解决低压下的电解质挥发难题，并辅助热管理和气压管理系统，为未来太空探索中的多能互补能源系统发展奠定基础。（记者常河、丁一鸣）

(责编：李昉、李依环)

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