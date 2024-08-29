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大连理工大学：以青春之力服务西部发展

2024年08月29日08:25 | 来源：光明日报
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原标题：大连理工大学：以青春之力服务西部发展

“我亲眼见到在茫茫沙漠中顽强生长的树木后，才深刻地理解了‘困难面前不低头、敢把沙漠变绿洲’的奋斗精神。”大连理工大学“抱材归乡”实践团队长邓占魁在调研报告中这样写道。

8月初，该实践团成员在甘肃省古浪县横梁乡学习沙障设置、节水灌溉等治沙技术，与村民同吃同住，共同挥锹铲土种下一棵棵树苗，还结合材料学科特长，探索了将工业废弃物用于治沙的新方法。

今年暑假，大连理工大学57支实践团队、539名师生奔赴新疆、西藏、青海等西部地区，聚焦区域协调发展、生态环保、教育帮扶和科技兴农等领域，开展了一系列社会实践活动。

“青行先锋”实践团来到陕西省榆林市，深入乡村、民生和科技企业一线进行实地调研，详细了解榆能集团能源化工研究院的零碳能源项目，结合专业所学，提出优化建议，协助企业制订技术升级方案，探索“双碳”目标实现路径。

在青藏高原的湛蓝天空下，六年级学生旦增塔开握着“西行寻梦”支教团团长艾思雨的手，泪水在眼眶打转。这幕动人的场景发生在西藏拉孜县曲下村村委会。17名师生跨越四千公里，完成了为期15天的支教活动，孩子们在告别仪式上用稚嫩的嗓音唱起了藏族民歌，彼此依依惜别。

像他们一样，大连理工大学组织了24支短期支教团，265名志愿者奔赴西部地区28个乡镇，开展了形式多样的短期支教活动，陪伴、帮助小学生700余人。其中13支团队连续支教5年以上，团队“精品化”“纵深化”建设取得成效，让短期支教转化为跨越时空的情感纽带和庄严承诺。

云南省龙陵县是大连理工大学结对帮扶县，今年暑假，64名师生带来了精心设计的课程。在腊勐镇大垭口小学，“梦起云滇”支教团带领孩子们开展了“水火箭”实验，各个团队利用简易的机器人模型、VR体验设备和互动编程软件，让孩子们在动手操作中感受科技的魅力，激发他们对科学知识的兴趣与探索欲；“云滇植梦”实践团队深入调研龙陵县的咖啡、茶叶和石斛等特色农产品，结合市场需求与电商平台，提出了创新营销策略。

在新疆塔城，“薪火”支教团的成员们深入乡村小学，开设了书法、诗词等课程。“大连理工大学倡导广大青年到祖国需要的地方建功立业，深入基层一线，主动将学科优势、科研优势转化为助力中国式现代化建设的新动能、新支撑。”该校团委书记刘精晶表示。

（记者 吴琳）

(责编：李昉、李依环)

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