王 威

2023年纽约大学学联北京新生见面会活动。

受访者供图

沈羿昊出生在江苏苏州，小学、初中、高中均就读于苏州外国语学校，少年时期就能说一口流利的英语。

他的第一次留学体验是小学六年级到英国一家学校交换过3个月。“当时英国小学学习的课程内容包含了地理、化学、历史等，相比国内的小学课程内容更宽泛，但数学方面差距较大，中国学生的数学成绩通常比英国学生好很多。”沈羿昊说。

高中时期，沈羿昊开始积极参与一些公益工作，自己也运营了很多校园社团，学校的学生成人仪式、毕业典礼等都是他策划并执行的。成为义工服务组织“时间银行”的行长后，沈羿昊管理社团近120人的日常校园义工服务，包括定期前往苏州市退休干部中心看望老人、帮助苏州市农民工子弟学校开展多元教育等。他还带队前往云南、山东等地支教，帮助大山里的孩子开阔眼界，增长知识。新冠疫情期间，武汉各大医院物资告急，沈羿昊参与并组织了校园支援队伍，寻找货源、发起募捐、联系武汉当地医院，2020年1月共募集资金16万元。

沈羿昊说：“在参与志愿活动的过程中，大家的奉献精神、团队合作能力、沟通协作能力、领导力等得到了锻炼和提升，可谓一举多得。”这些经历也为他开展学联工作打下基础。

高中毕业后，沈羿昊到纽约大学主修经济，辅修商科。这一次的留学经历令他感觉到与小学时明显不同。“那时候对我来说最大的困难是环境的改变，没出国前总觉得自己从小就读寄宿学校，洗衣、做饭都能独立完成，还有过到英国做交换生的经历，学习、日常交流、自理能力都是过关的。到了美国才发现，在家时的一日三餐、卫生、收纳都会有父母操心，真正独立生活了才体会到有家人的陪伴和照顾是一件多幸福的事情。”沈羿昊说。

学联承担着促进中外人文交流和服务留学人员的桥梁纽带作用。大一时，沈羿昊就加入了纽约大学学联。他说：“学联对于我来说就像是找到了第二个家，让我有了归属感。”

沈羿昊带领团队努力适应留学生的实际需求变化，积极举办各类促进中外文明互鉴及切实有益于留学人员学习生活的活动。“疫情恢复以后的一场场线下活动中，我结识了很多朋友，大家有相同的目标，一起努力，见证了许多活动的成功举办。”

实习是留学期间提升个人能力、明确职业规划的重要一环。为帮助同学们找到心仪工作，学联组织留学生到多家国际大型企业参访、座谈，和在职的学长学姐进行交流，努力获取更多实习机会。沈羿昊和团队还策划了5场线下大规模新生见面会，线下覆盖范围超过800人。在团队的共同努力下，学联的凝聚力得到进一步提升。

今年4月，沈羿昊代表纽约大学学联参加一场庆祝仪式。“我们精心准备了一支原创中国古典舞蹈，琵琶和古筝现场伴奏，展现了中国文化的独特魅力与感染力。”沈羿昊说，在引导留学生讲好中国故事、促进中外文明交流互鉴方面，学联将持续开展中国传统文化相关的活动，充分发挥学联优势，举办更多受众范围更广的活动，让外国友人感受中国文化的魅力。

他在给2024年纽约大学新生的寄语中写道：当你踏入这座城市的大学校园，你也将融入这个充满活力和机遇的环境，与来自不同背景的同学一起探索和成长。中美教育交流源远流长、成果丰硕，众多留美前辈为我们树立了典范，希望每一位学子珍惜学习时光，不轻言放弃，学好专业知识，培养国际化视野，把学到的本领奉献给祖国和人民。

(责编：李昉、李依环)