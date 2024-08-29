本报记者 周姝芸

美国杜兰大学校园景色。

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美国各高校开学在即。日前，中国驻美国大使馆主办、教育部留学服务中心协办的2024赴美留学行前指导活动举行。相关专家和在美留学生分享学子普遍关心的领事保护、防骗反诈、适应融入、心理健康等方面的内容，帮助赴美留学生做好行前准备，更好适应美国校园学习生活。

提升安全意识

中国驻美国大使馆工作人员白虎翊介绍了海外领事保护有关事项，帮助学子做好行程准备和安全防范。他说：“同学们在顺利抵达美国之后，首先要尽快熟悉环境，及时关注所在地区的安全形势，注意地方政府发布的各类风险提示信息以及中国驻美国使领馆发布的安全和领事提醒。大家在住宿时一定要综合考虑房屋以及所在区域周边环境，例如治安状况是否良好，交通是否便利等，建议尽量选择校内学生宿舍，或者租住治安良好地区的住房。”

白虎翊提醒学子要注意交通安全和旅游安全。他说：“汽车是在美日常主要交通工具。但是美国的道路情况复杂、车辆众多，交通法规和驾驶文化与中国有较大差异。如果大家选择自驾出行，一定要高度重视交通安全，学习了解当地的交通法规。美国禁止在车内放置已经开封的酒瓶、酒罐以及其他装酒容器（包括空瓶），这类行为会被视作酒驾。如果大家节假日一起出游，记得合理规划行程，遵守景区的指示标志，避免前往未经开发的区域。”

“同学们一定要和家人、朋友保持联系，告诉他们自己的电话号码、社交媒体账号、紧急联络方式等，以备不时之需。”白虎翊分享道，“在我们日常的工作中，经常会接到国内家长打来的电话。因为长时间没有办法和在美留学的孩子取得联系，家长特别担心。如果打算外出游玩，前往可能没有通讯信号或者信号比较弱的地方，或者因为有事暂时无法和家人联系，一定要提前告诉家人，以免因为通讯失联让家人担心。”

防范电信诈骗

在海外，不法分子利用留学生涉世不深、防范意识薄弱等弱点，假冒使领馆、国内司法机关、快递公司等工作人员，以各种名义实施电信诈骗，其骗局近年来给部分学子带来较大财产损失。

国家反诈中心民警林德海详细讲解了防范电信网络诈骗的相关知识，他说：“海外常见三类电信网络诈骗。第一类是冒充国内公检法工作人员诈骗，骗子与学生取得联系后称其涉嫌犯罪，威胁学生配合调查，随后诱导其汇款。大家要记住，通缉令、逮捕证等法律文书不会通过微信等聊天软件发送。公检法机关不存在所谓的‘安全账户’，凡是以配合调查为由，要求将资金转入‘安全账户’进行核查，或是缴纳高额保证金的都是诈骗。”

“第二种是虚拟绑架类诈骗。这种是冒充公检法的升级版。”林德海说，“当骗子威胁留学生缴纳高额保证金、但学生拿不出这么多钱时，骗子就会说服学生伪造自己被绑架的视频，向家人索取赎金来支付所谓的保证金。大家谨记，公安机关在办理案件时不会要求自编自演、不会线上办案及使用屏幕共享软件。第三种则是虚假服务类诈骗。骗子通过网络发布广告信息，为留学生提供出租房屋、代办证件等生活服务。大家购买代理服务前一定要辨别对方资质，比如在租房过程中要通过正规合法的中介渠道，认真核实对方资质、房屋产权归属等信息。”

融入校园生活

如何更快融入美国校园，开启丰富多彩的留学生活，塔尔萨大学全球事务副校长王檬分享了经验。

王檬说：“美国课堂对学生的参与度要求非常高，因此大胆发言、积极提问不仅可以帮助学习，也能提升个人自信。我自己也曾是留学生，理解迈出这一步不容易，不过我发现提前准备很有用，而且争做第一个提问的人压力会小一些。此外，参与校园生活也很重要，美国高校有不少兴趣和学术社团，积极加入不仅能更快适应新环境，还能收获好的留学体验。”

“积极探索能帮助个人成长，拓宽视野。”王檬说，“美国各高校都设立各种各样的minor（辅修课），大家可以尝试不同学科，提升知识水平和跨专业学习能力，这对就业也大有裨益。其次，探索当地文化也很重要，通过观察、出行深入了解所在城市文化，丰富留学生活。”

(责编：李昉、李依环)