陈科宇

陈科宇（左一）与其他巴黎奥运会志愿者合影。

陈科宇在其工作的奥运会场馆留影。

本文图片均由受访者供图

巴黎奥运会上，志愿者们的身影遍布各个场馆和服务岗位，其中有不少中国留学生。他们在各自的岗位上热情奉献，展现中国学生志愿者的风采。本版推出《我在巴黎奥运会做志愿者》栏目，邀请中国留学生志愿者讲述在巴黎奥运会上的经历和感受。

圆梦

在决定赴法攻读研究生后，我就把报名巴黎奥运会志愿者纳入了规划中。我本科在浙江大学，当时未能参加杭州亚运会志愿者工作，有些许遗憾。对我而言，这次做奥运会志愿者不仅是圆梦，还想在异国他乡亲临赛场，为中国运动员加油呐喊。

还记得当时我怀着忐忑的心情参加面试，我用法语和面试官讲述自己对奥运志愿者服务的憧憬，面试官用真诚的微笑称赞我：“Tu parles très bien fran?ais！（你法语说得很好！）”那一刻我备受鼓舞。

经历长达半年的一系列筛选，我终于在2023年底顺利拿到了巴黎奥运会水上运动中心礼宾岗的志愿者录取函，正式成为此次奥运会志愿者中的一员。

志愿者工作正式开始前，2024年3月我参加了在巴黎拉德芳斯竞技场举行的志愿者动员大会，那是志愿者们第一次线下相见。那天巴黎的天气不太好，大会开始时艳阳高照，后来狂风夹着冰雹呼啸而至。不过，风雨浇不灭志愿者们的热情，那天我认识了从世界各地前来参会的中国志愿者，有的是在巴黎定居的上班族，有的是欧洲其他国家的留学生……大家有着不同生活轨迹，巴黎奥运会将我们聚集在一起，彼此分享不同地方的趣闻轶事。

之后，奥组委还组织了系统性的线上培训和线下场地培训。线上培训包含组别介绍、岗位讲解、奥运会历史科普等。我真切感受到了奥组委的认真筹备，这让我们更加期待赛事，期待投入其中，献出自己一份力量。

我工作的场馆是水上运动中心。水上运动中心是法国政府为了奥运会在圣但尼省（Saint-Denis）特意新修建的运动馆，周围的交通环境引导、场馆内部的区域指示等都还不太健全，因此更加需要志愿者的工作协助。在赛事期间圣但尼的每条街上都有巡逻和站岗的武警维持秩序，哪怕是志愿者服务结束后凌晨走在街上，我也觉得安全感十足。

自豪

我所在的礼宾岗主要负责接待和引导奥林匹克大家庭成员、媒体记者，管理和维持贵宾席的现场秩序。在工作中，我遇到的运动员、教练及其他工作人员都十分热情，路过时朝我们微笑挥手，甚至握手和比心来表达谢意，让人心里暖暖的。

水上运动中心承办了三项运动：水球、跳水和花样游泳。礼宾岗的大部分岗位都安排在场馆内部，所以在赛事服务时，我可以同时观看比赛。我亲眼见证了中国女子水球队在小组赛的奋力拼搏，目睹了跳水梦之队运动员们在三米板上的完美动作。令我骄傲的是，中国队获得了不少金牌，中国国歌在颁奖典礼上频频响起。每一次注视国旗缓缓升起，我都大声跟唱国歌，真心为我们强大的祖国感到自豪。

在比赛和采访工作结束后，志愿者有机会和中国运动员合照，还可以赠送一些表达心意的小礼物。我还十分幸运地收到了花泳队运动员向玢璇赠送的T恤衫，上面有花泳队运动员的签名，这份礼物对我来说弥足珍贵。

工作期间，志愿者为他人提供帮助之后，经常会收到对方表达谢意的徽章。在奥运会中，交换徽章是一种流行、独特的交流方式。中国的徽章兼具东方审美和奥运特色，熊猫、龙、长城等中国元素与巴黎铁塔、运动项目等元素融汇在小巧的徽章上，外国朋友们纷纷称赞，想要与我们交换。

记得有次赛后，中国跳水队的教练团工作人员在接受采访，我协助翻译工作。这时，一名法国运动员和场馆工作人员上前与我们攀谈。法国运动员说：“我在世界各地参加跳水比赛，有时会因为不同场馆设施差别而受到影响。这个水上运动中心是新修建的场馆，我很好奇中国运动员比赛时会不会受到影响？”中国的教练团工作人员回答说：“没什么影响。我们的运动员训练得十分扎实，比赛场地我们都能适应。”场馆工作人员表示十分认同，他说：“中国队守时、有礼貌。队伍里的每一个人，不管是运动员、教练还是助理，都十分认真地对待自己的工作，所以中国队能取得这样耀眼的成绩！”听到来自其他国家朋友的肯定，自豪感强烈涌上我的心头。

随着巴黎奥运会闭幕，我的志愿者工作也结束了。不过，赛事服务期间每一个感动的瞬间都成为了我难以忘怀的回忆。我会记得场馆里每个友好的笑容，记得竞技赛场上的喜悦与泪水。这个夏天，无数的拼搏和汗水留在浪漫之都。

（作者系法国巴黎高等商学院硕士生）

(责编：李昉、李依环)