本报记者 刘 峣

8月26日，新基石科学基金会正式揭晓第六届“科学探索奖”获奖名单，49位青年科学家榜上有名。“拓扑物性的量子时空几何”“RNA三维结构智能预测”“延长中性粒细胞寿命治疗肿瘤”“空间微重力防火”“纳米测量机器人”……获奖科学家的探索之路激动人心，诸多成果响应经济社会发展的重大需求。

“今年的获奖人十分优秀，代表着奖项的含金量。很高兴看到优秀的年轻科学家不断成长起来，他们是基础科研当下的主力军，也代表着中国基础科研事业的未来。”中国科学院院士、中国科学技术大学常务副校长、“科学探索奖”管理委员会主席潘建伟说。

新基石科学基金会是由腾讯公司发起、独立运营的公益性科学基金会。基金会设立“科学探索奖”和“新基石研究员项目”等科研资助项目。“科学探索奖”面向基础科学和前沿技术，资助“探索期”的青年科技工作者，每位获奖人将在5年内获得总计300万元的奖金，并且可以自由支配。

本年度的“科学探索奖”共有7位女性获奖人。数学物理学领域的6位获奖人中有3位是女性。

清华大学教授单芃因“探索建立顶点代数的几何表示理论和Skein代数范畴化方向”获奖。“希望我的获奖能够鼓励对科研感兴趣的女孩加入进来，探索有价值的问题。我相信今后大家会看到更多优秀女性科学家涌现。”她说。

中国科学院院士、深圳医学科学院创始院长、“科学探索奖”管理委员会委员颜宁介绍，今年的“科学探索奖”进一步加强对女性科研人员的支持。“入选的女性获奖人都做出了一流工作，实至名归。”她说。

“科学探索奖”专注资助青年科技人才，今年共有6位获奖人的年龄在35岁以下，其中还包括两名90后：前沿交叉领域获奖者、浙江大学研究员冯建东出生于1992年，他瞄准的单分子蛋白测序方向是“世界性难题”。医学科学领域获奖者、北京大学曹云龙出生于1991年，他的研究计划探索应对快速突变病毒的广谱多价疫苗通用设计。

今年“科学探索奖”覆盖面进一步提升。49位获奖者来自包括中国香港在内的13个城市、28家机构。其中10家机构首次有人获奖，既有北京理工大学、中国农业大学、河海大学等高校，也有中国科学院沈阳自动化研究所和中国农业科学院深圳农业基因组研究所等科研机构，还有复旦大学附属中山医院和中山大学肿瘤防治中心等研究型医院。

今年“科学探索奖”在评审标准中更强调“原创性”的分量。“原创性的科研工作是推动科技发展的关键动能，也是科技创新的重要源头。”中国工程院院士、鹏城实验室主任、“科学探索奖”管理委员会主席高文表示，“我们希望选出那些想前人不敢想，为前人不敢为的优秀青年科学家，真正助力于提升国家的原始创新能力。”

同时，今年的“科学探索奖”对申报人工作的多学科交叉研究特征予以重点考察。中国科学院院士、西湖大学交叉科学中心主任、“科学探索奖”管理委员会委员汤超表示：“人类面临重大前沿科学问题的解决，所涉及知识已远超出单一学科知识范畴，学科间的交叉融合和相互渗透，正逐渐成为科技创新的主要源泉。”

(责编：李昉、李依环)