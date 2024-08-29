本报记者 孙亚慧

在塔吉克斯坦首都杜尚别的鲁班工坊，来自天津城市建设管理职业技术学院的老师（左）指导学生。

新华社记者 郑开君摄

党的十八大以来，特别是全国教育大会召开6年来，中国不断推进高水平教育对外开放，更全方位、更多层次、更宽领域、更加主动的教育国际交流合作新格局正在加快形成，国际影响力明显提升。中国教育正以更加开放自信主动的姿态走向世界舞台。

贡献数字教育中国智慧

教育数字化是中国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。近年来，中国积极推动数字教育国际合作，为全球贡献数字教育中国范例。

今年初，2024世界数字教育大会在上海举行，取得一系列务实合作成果。成立世界数字教育联盟、上线中国国家智慧教育公共服务平台国际版、创设《数字教育前沿》期刊、发布全球数字教育发展指数……数字教育国际合作层次水平进一步提升。

中国国家智慧教育公共服务平台国际版是面向全球学习者的教育公共服务平台，支持中文、英语、法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语等联合国6种官方语言。平台通过广泛汇集优质数字教育资源，满足全球学习者的个性化发展需求。

当前，中国教育数字化战略行动扎实推进，国家智慧教育平台成为全球第一大教育资源库，累计浏览量达433.6亿次，访客量超过31.3亿人次，用户覆盖200多个国家和地区，实现优质教育资源供给能力、平台公共服务能力、中国数字教育国际影响力和美誉度的“三大提升”。2023年9月，国家智慧教育平台获得2022年度联合国教科文组织教育信息化奖，这是联合国系统内教育信息化的最高奖项。

2023年11月，联合国教科文组织第42届大会通过了在中国上海设立教科文组织国际STEM教育研究所的决议。这是教科文组织一类中心首次落户中国，也是在欧美之外第一个全球性的一类中心。中国在科学、技术、工程、数学教育上的成果和影响力在世界范围内得到认可。

推进高水平中外合作办学

党的二十届三中全会提出，推进高水平教育开放，鼓励国外高水平理工类大学来华合作办学。如今，中外合作办学经过长期发展，已成为培养高水平国际化人才、推动教育综合改革、促进中外人文交流的重要方式和有效渠道，合作办学的审批、管理、评估、退出机制不断完善。

数据显示，自2018年全国教育大会以来，经教育部批准设立的本科以上层次合作办学机构和项目共473个，包括2所合作大学，119个二级学院及352个项目，涉及境内346所高校与境外34个国家和地区的420所高校。

粤港澳大湾区建设国际教育示范区、长三角地区打造国际合作教育样板区和国际人文交流汇聚地、海南自贸港建设国际教育创新岛、北京市设立“留学人才回国服务示范区”助力京津冀一体化发展……教育开放高地建设不断提速，服务高质量发展的能力更强。

为推动中外合作办学高质量发展，教育部重点支持“双一流”建设高校引进综合实力强或专业优势突出的境外院校，开展高水平合作办学。目前，合作办学中方高校中117所是“双一流”建设高校，占“双一流”建设高校总量的81.2%。境外办学者既包括新加坡国立大学等世界一流名校，也包括在特定专业领域具有显著优势的院校，如法国国立民航大学等。

从学科专业来看，教育部着力引导高校围绕理工农医及国家急需紧缺学科专业领域开展合作办学，目前理工农医类合作办学占合作办学总数的71%。理工农医类合作办学机构和项目办学规模51.7万人，占合作办学总规模的68%。在办学层次上，加强了硕博士人才培养，约1/4的合作办学机构和项目开展研究生层次教育，办学规模约7.1万人。

职业教育更好“走出去”

在塔吉克斯坦技术大学土木工程与建筑系主任阿里江·雅库波夫眼中，正如鲁班是中国家喻户晓的能工巧匠一样，鲁班工坊也可以帮助塔吉克斯坦培养更多技术创新人才。

塔吉克斯坦鲁班工坊由天津城市建设管理职业技术学院和塔吉克斯坦技术大学共同建设，于2022年11月投入使用，是中亚地区第一家鲁班工坊。

在28个国家建设33所“鲁班工坊”，成立“中国—东盟职业教育联合会”，启动“未来非洲—中非职业教育合作计划”……职业教育合作的丰硕成果，见证着中国教育对外开放总体布局的优化，一系列“小而美”国际品牌项目成为新亮点。

今年3月，中国职业教育第一所海外应用技术大学——柬华应用科技大学首届本科生开学典礼在柬埔寨金边举行。学校由南京工业职业技术大学与柬埔寨柬华理事总会合作共建，首届6个专业的160名本科生步入了新的人生阶段。

索万纳是柬华应用科技大学的一年级新生。当了解到学校不仅拥有完善的教学设施，还提供“中文+职业技能”的教学模式时，他立刻做出了申请就读的决定。他说，在这里可以更细致直观地学习，锤炼职业技能。

与此同时，中文教育的全球影响力不断扩大，180多个国家和地区开展中文教学，85个国家把中文纳入国民教育体系，正在学习中文人数超过3000万。值得一提的是，2023年世界中文大会举办期间，“职业中文系列标准研发成果”正式发布，提升了中文的适用范围，助力职业教育更好“走出去”。

(责编：李昉、郝孟佳)