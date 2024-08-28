人民网北京8月28日电 （记者李昉）近日，来自清华大学、复旦大学等11所高校的28名同学，前往云南怒江开展为期12天的社会实践。同学们通过实地走访和座谈交流形式，围绕生态保护与开发、特色产业发展、农文旅融合等主题，积极建言献策，为怒江乡村振兴注入活力。

在气象局、水质监测站、水库、大坝、水文站和自来水厂，成员们与专家、工作人员进行深入的交流。“怒江既是自然赋予的宝藏，也是考验我们智慧与决心的试金石。”调研组组长杨嘉琦说，“我们呼吁，在建设水利开发项目的同时，既要看到眼前的成效，更要着眼长远，确保经济效益与生态效益的双赢。”

同学们观摩文旅设计。校方供图

在村情复杂的知子罗小镇，成员们历经8个多小时的探寻，为其绘制了初步的蓝图；拍下2000余张照片，使用多个模型，让知子罗的独特韵味跃然眼前，力求在保护中复兴，在复原中创新。“知子罗，将不仅仅是一座城，更是一段故事和一种情怀。”建筑组组长李紫轩说。

文旅组同学们精心打造了一款小程序，透过它，怒江的景点、美食、购物、住宿、旅游路线等信息一目了然。小程序中，游客既可以阅读他人的评价，又可以依据自己的喜好，规划出一条属于自己的怒江之旅。文旅组组长赵晟瑜说：“我们希望能用自己的专业知识和实地考察的经验，为怒江的文旅绘制一幅新的画卷。”

通过这次社会实践，团队同学们深刻认识到，不仅要学好专业知识，更要深入祖国大地，将所学知识运用到实际工作中。实践团队支队长郁张睿龙感慨道：“未来，希望怒江的明天更加美好，乡村振兴的事业屡创辉煌。”

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