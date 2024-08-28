“红岩上红梅开，千里冰霜脚下踩，三九严寒何所惧，一片丹心向阳开。”

2023年12月3日，随着张火丁京剧程派艺术人才研习班的14位学员唱响《红梅赞》，京剧名家张火丁登上舞台带领全体学员谢幕，“国戏风华”中国戏曲学院2023年展演季圆满收官。

“国戏风华”展演季是中国戏曲学院的特色演出品牌，已连续举办多年。目前，“国戏风华”2024年展演季正在筹备，将于2024年10月起继续为观众继续献上一场场精彩的传统文化视听盛宴。

以功保戏，彰显中华优秀传统文化勃勃生机

自2023年10月起，“国戏风华”2023年展演季先后推出了24台演出和1场展览，汇集了京剧、昆曲、评剧、豫剧、北京曲剧、青海平弦戏、蒲剧、黄梅戏、陇剧、赣剧等16个剧种，进行了戏曲形体、戏曲舞蹈的展示，还举办了音乐会、舞台美术展览等，向广大观众集中汇报了中国戏曲学院在教育教学和人才培养方面所取得的丰硕成果。

“国戏风华”展演季昆曲表演艺术家沈世华教授从艺七十周年教学成果展演

演出阵容中老中青少齐聚。昆曲界第一位女教授，83岁高龄的国家级非物质文化遗产代表性传承人、昆曲表演艺术家沈世华老师出演《思凡》《惊梦》整折，一颦一笑，顾盼生姿，充分彰显昆曲的博大精深和精致雅美。学校教师上演折子戏《穆桂英挂帅·捧印》《得意缘》和全本大戏《伍子胥》等剧目，将繁重的唱腔、细腻的情感拿捏得恰到好处，博得观众阵阵喝彩。在校学生上演传统戏教学剧目《赤桑镇》《空城计》《宇宙锋》《艳阳楼》，经整理恢复的传统骨子老戏《春秋笔》，学校经典校戏《白蛇传》等，文武兼备、流派纷呈。在国戏附中教学成果汇报京韵昆声系列音乐会上，附中少年通过原创作品的精彩表演和戏曲器乐的娴熟演奏，彰显了蓬勃的朝气与昂扬的锐气。

“国戏风华”展演季多剧种名家荟萃折子戏专场

以戏带功，守正创新推动梨园薪火相传

戏曲界人才辈出、灿若星辰，梨园里百花齐放、繁花似锦，归功于一代代戏曲人坚持不懈求索求进的辛勤耕耘。舞台创作实践是戏曲人才培养的重要环节。2023年展演季中，学校参演教师484人次、学生1295人次。学校中青年教师在演出中磨砺本领，达到反哺和涵养教学的目标，建强能教、能演、能研的高素质专业化教师队伍。学生将课堂所学应用于艺术实践，提升专业能力、丰富舞台经验。从台前演出到曲目作曲、器乐伴奏，从多媒体、灯光、音响、平面设计到化妆造型、舞台监督和宣传统筹等，参演师生在每一台演出中通力合作、各展所长，以实际行动彰显了“一棵菜”精神。

2023年10月23日，“国戏风华”2023年展演季经典大戏《龙凤呈祥》在北京梅兰芳大剧院上演。第七届中国优秀青年演员研究生班师生同台献艺，各展风采。“青研班”首任班主任张关正教授在观看演出后激动地说：“京剧艺术需要角儿支撑，需要高端人才继承发展，‘青研班’是中国戏曲学院探索出的行之有效的戏曲高端人才培养模式。在演出中，我不仅看到了前几届的研究生已经成为京剧舞台的中流砥柱，更看到他们接过了老艺术家们的接力棒，走上导师的位置，培养出新一代高质量人才。”

“国戏风华”展演季第七届“青研班”师生联袂演出《龙凤呈祥》

中国戏曲学院是新中国成立的第一所戏曲学校，具有光荣的历史、优良的传统和深厚的底蕴，为党和人民培养了一大批各类专门戏曲人才。目前，中国戏曲学院已形成包括戏曲中等教育、本科教育、研究生教育、继续教育、留学生教育等在内的、具有国戏鲜明特色的戏曲人才培养格局。戏曲表演人才已涵盖京剧、昆曲、粤剧、藏戏4个世界非遗剧种，包括评剧、豫剧、川剧、越剧等国家非遗剧种在内的90个剧种，实现戏曲人才培养省域全覆盖，为戏曲事业繁荣发展提供了重要的人才支撑。

以艺通心，增强中华文明传播力、影响力

“十四五”以来，中国戏曲学院大力推进“戏曲人才培养中心、戏曲理论研究中心、戏曲传承与创新中心、中外戏剧交流与合作中心”建设，积极服务首都工作大局，以戏曲为纽带，讲好中国故事，传播好中国声音，为促进中国和世界交流沟通作出更大贡献。

在法国，与巴黎中国文化中心商谈联合举办2024年第九届巴黎中国戏曲节事宜、签署战略合作协议、进行“国戏风华”戏曲舞台美术展、开展“戏曲经典剧目集萃”演出、参加“文化中心中国故事”系列讲座、举办“体验中国戏曲文化”工作坊、参访《欧洲时报》社、开展“埃菲尔铁塔与卢浮宫戏曲快闪”活动等；在英国，与多所院校及教学机构进行会谈、开展艺术交流活动，与有关单位负责人就中英院校之间开展教育与艺术交流、双向留学与联合培养、文化传播与分享等议题达成多项合作意向；在新加坡，与新加坡传统艺术中心联合举办“戏苑芬芳名段导赏会”，双方师生联袂演出6个剧种的戏曲经典剧目片段，与有关单位负责人就开展学术与艺术交流、联合培养、文化传播与分享等议题达成多项初步合作意向；在泰国，与泰中戏剧艺术学会签署“泰国中国戏曲传承与传播中心”合作意向书，京剧、越剧、豫剧、潮剧等多个剧种的经典片段先后上演，并开展戏曲艺术对谈交流，充分彰显中华优秀传统文化的独特魅力，推动了戏曲艺术国际传播和中外文明交流互鉴。

中国戏曲学院教师在新加坡进行传统戏曲导赏表演

戏曲是中华文化的瑰宝，繁荣发展戏曲事业关键在人。学校党委书记李必友表示：“中国戏曲学院立足戏曲艺术特色，发挥人才培养优势，持续深化‘国戏风华’品牌建设，进一步为北京高质量推进全国文化中心建设展现国戏作为、为铸就中华文明在新时代的新辉煌贡献国戏力量。”

来源：前线客户端

(责编：郝孟佳、熊旭)