雁栖湖畔的熠熠星光、“北京市场”的人头攒动、露天放映的掌声欢呼、产业论坛的观点交锋……在春风和畅的四月，北京电影学院携手第十四届北京国际电影节，用9天时间、百余场活动打造了一道耀眼的城市文化风景。这是世界电影艺术的交流，不仅推动了电影产业的茁壮发展，也展现了首都的文化软实力和国际影响力。

第十四届北京国际电影节评委会与学校师生合影留念

在“京郊灯笼第一村”怀柔区九渡河镇红庙村田间，动画学院的师生和村民们笑声朗朗。同学们学习了非遗文化泥塑兔子的制作，也为老人们绘制了生动的画像。在怀柔区长哨营满族乡大沟村，美术学院的师生把专业实践和建设美丽乡村融合起来，设计制作了精美的文化墙，展现了丰收的胜景和当地的红色历史文化。

随着怀柔校区的建设和启用，北京电影学院充分发挥专业特长和人才优势，深入推动校地协同、区校合作，积极服务中国影都和首都“四个中心”建设，带来了我们的艺术能量、青春力量、网络流量。

创新赋能影都建设，打造优质品牌活动

“一颗星挂在天上象征着党光芒万丈，四颗星摆在四方五湖四海都照亮......”2023年9月3日至7日，怀柔校区千人大剧院连续7天演出表演学院原创音乐剧《江姐》，怀柔区群众共计5700余人次观看，场场爆满、座无虚席。

怀柔区杨宋镇的居民经常在“开放日”的时候来学校里看演出。“这是我第一次看音乐剧，场面很震撼，剧情很感动。我们以前晚上只能看电视、刷手机，这下可以来电影学院接受艺术的熏陶了”。秉承“向人民学习、为人民服务、做人民的艺术家”的艺术观，学院日常的观影活动也向怀柔区开放，大大丰富了当地人民的文化生活。

音乐剧《江姐》剧照

“来影都，过周末”，这是青年影人和中国电影的智慧碰撞，是北京电影学院和北京市文旅局、怀柔区政府共同打造的北京微旅游品牌。影都花海、星巢露营地、伴影良甜咖啡厅、童牛影视小镇、瓦美术馆等地在师生们的镜头下、文字里变身为社交平台上的网红打卡地，吸引了诸多游客。

北京国际电影节是北京文化发展一张重要名片。北京电影学院作为“北影节”的主办单位之一，长期承办天坛奖及北京国际电影节“注目未来”单元，并承担邀片、审片、邀请评委、组织评奖及颁奖等全流程工作。2024年更为电影嘉年华、中国影都发展论坛等活动提供了策划咨询、场地使用、主创嘉宾邀请、技术支持、志愿者等服务，在中国影都宣传方面贡献专业力量。

积极发挥专业优势，促进区域产业升级

从国家中影数字制作基地落户，到中国（怀柔）影视产业示范区揭牌，再到北京电影学院新校区1400余名师生入住；从接待影视剧组拍摄，到票房亿元以上国产大片半数出自怀柔，再到国际影视摄制服务中心正式设立……累计投资80亿元、集聚800多家影视企业、各类专业摄影棚40余座、接待剧组拍摄制作作品3000多部……一个个坚实的脚印，一组组震撼的数字，记录着中国影都的发展之路。

综合属地影视发展现状，学院在集聚和培育影视数字技术应用场景，助力“影视+科技”“影视+文旅”等产业体系升级方面狠下功夫。组织校友“返新家”活动，邀请电影领域的知名专家、学者、主创等来校参观、来怀柔调研，让更多更优质的影视人才走进怀柔、了解怀柔。

学校发挥专业优势，协助科学城拍摄形象宣传片，与区政府、文促中心一起引进培育国内外具有较强资源整合能力、科技创新能力的全产业链影视科技、数字经济类公司入驻，推动高水平科研平台与怀柔影视产业对接，多次为怀柔区政府提供影视产业招商方面的咨询服务。

党建引领强化帮扶，全面赋能乡村振兴

北京电影学院党委书记钱军一直强调，学校必须始终坚持将创作实践融入党和国家发展大局中，“要发挥北京电影学院优势，主动对接社会主义文化强国、北京“四个中心”建设的战略需求，始终与国家和民族同呼吸、共命运，为党和国家留影造像，为时代和人民筑梦写真”。

我们将思政课搬到田间地头，持续开展“育苗引智 文化帮扶”活动，引导村镇少年儿童读好书、观看经典电影，培育正确人生观、价值观。党员师生以农村院墙为载体，将道德典范、风景民俗搬上文化墙，弘扬主旋律，培育文明乡风。我们组织师生多次前往红庙村，对非遗传承人手工艺制作进行采风，拍摄并展示了许多珍贵影像资料，生动记录了脱贫攻坚成果，激发了非遗传承人的荣誉感和创造力，更好地服务乡村建设。

近年来，怀柔区加快科学城、国际会都、中国影都建设，学校怀柔校区的启用为怀柔打造国际科技、会议、文化示范区注入了新的生机活力。学校将深入推动校地协同、区校合作，切实做好文化赋能区域建设，为推进中国影都和首都“四个中心”功能建设积极贡献力量。

来源：前线客户端

(责编：郝孟佳、熊旭)