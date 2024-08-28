本报呼和浩特8月27日电 （记者张枨）27日，由内蒙古自治区人民政府主办，自治区人力资源社会保障厅、包头市人民政府承办的内蒙古自治区第二届职业技能大赛在包头市开幕。本届大赛为期3天，共设立56个竞赛项目，全区1398名优秀技能选手参赛，是内蒙古迄今为止举办的规模最大、人数最多的综合性职业技能赛事。

本届大赛竞赛项目增加了人工智能训练、无人机装调检修、全媒体运营、健康照护等9个数字技术技能类和社会服务类的新职业赛项，参赛人数比第一届增加457人，实现了全区参赛地区全覆盖。大赛还邀请了京津冀、沿黄流域、东北地区等省份的108名优秀选手参加10个项目的友谊赛，30个省份和新疆生产建设兵团派代表团观摩大赛。

近年来，内蒙古扎实推进“技能内蒙古行动”，不断健全技能人才培养、使用、评价、激励机制，技能人才规模不断扩大、素质稳步提升、活力充分释放。截至今年7月底，内蒙古全区技能人才总量达399.5万人，为推动经济社会高质量发展提供了技能人才支撑。

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 14 版）

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