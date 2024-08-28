吕 莉

规范和推动新职业发展，培养、吸引更多人才从事新职业

加快推动发展方式绿色低碳转型，碳排放管理员、建筑节能减排咨询师等职业应运而生；数字技术融入千行百业，智能网联汽车测试员、农业数字化技术员有了广阔天地；积极应对人口老龄化、医养结合深入推进，老年人能力评估师、健康照护师等专业人员走进百姓生活……

2019年至今，6批93个新职业陆续发布，“数字”“绿色”“民生”等成为关键词。在新产业新动能持续增长的背景下，新岗位新职业不断涌现，折射出经济社会发展的新变化、新趋势，既满足了生产生活新需要，也为劳动者带来更多就业新选择。

当前，人力资源供需还存在不匹配的现象，发展新职业有利于解决这一问题。积极挖掘、培育新职业，开发好这个就业增长点，将有效促进更高质量更充分就业。各级政府需多措并举、创造条件，引导新职业健康发展。

开展职业培训，健全职业规范。新职业发布后，主管部门要继续开展职业培训，提升劳动者技能。比如加强产教融合、校企合作，由产指引教，靠教支撑产，加快培养更多符合新需求的劳动者。要及时出台职业规范原则，严格把控从业者行为，保证行业发展平稳有序。

完善配套政策，减少劳动者后顾之忧。健全劳动关系协调机制，畅通个人发展渠道，在福利待遇、职称评定、晋升标准等方面给予有力支持，为有志于从事新职业的劳动者提供保障，让他们坚定选择，走稳走好新的就业路。

劳动者个人也要关注市场需求，把握住新职业带来的新机遇。新职业的出现为劳动者提供了更多可能性。北京手绘动画师崔晟辑看好数字技术市场前景，“转战”天津国家动漫园成为一名数字孪生应用技术员；重庆北碚区民宿管家孙德红会服务懂经营，一人身兼旅游规划师、生态讲解员、演出策划师……劳动者应积极了解政策变化，不断学习新知识、获取新技能，以更加开放的心态做好职业规划、完成职业转型。

多方努力，形成合力，规范和推动新职业发展，创造更广阔的前景，培养、吸引更多人才从事新职业，为新产业、新业态、新模式的发展壮大提供支撑，进一步推动经济社会高质量发展，不断满足人们对美好生活的向往。

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 14 版）

(责编：李昉、郝孟佳)