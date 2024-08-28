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首批河南省“人工智能+高等教育”典型应用场景公布

2024年08月28日08:37 | 来源：科技日报
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原标题：首批河南省“人工智能+高等教育” 典型应用场景公布

记者8月26日获悉，河南省教育厅日前公布了首批河南省“人工智能+高等教育”典型应用场景案例认定名单。

据悉，经高校申报、会议评审、结果公示等环节，此次河南省认定郑州大学《构建AI评价专家模型，赋能课程质量评价与分类认证》、河南大学《“编教学评创”五助协同网络地理信息系统课程智能体》、河南师范大学《智能引领，专业升级：AI驱动构建“五化四力”教师教育创新体系》、河南理工大学《交互式人工智能赋能大数据技术实践课程教学》等22项案例为首批河南省“人工智能+高等教育”典型应用场景案例。

根据河南省教育厅要求，各高校要充分发挥其在教、学、管、研等方面的引领示范作用，优化教师教学方法，激发学生学习热情，提升高校管理水平，推动教学科研工作智能化和高效化；要加强保障支持，强化日常管理和成效跟踪，确保典型应用场景案例建设成果用于教改、用于课堂、用于学生。

河南省教育厅将通过日常监测等方式对“人工智能+高等教育”典型应用场景案例的实际应用和推广工作进行跟踪监督和管理。

 （记者孙越 通讯员张竞昳）

(责编：郝孟佳、李昉)

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