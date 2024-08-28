原标题：未来技术学院：培养前瞻性科技领军人才

图为企业专家为西安交通大学2021级储能方向本科生讲授课程。受访者供图

近年来，随着科技的飞速发展和社会需求的不断变化，未来技术学院受到公众的广泛关注，并成为教育领域的热点话题。

不久前，教育部召开未来技术学院建设工作推进会，与会专家围绕高质量推进未来技术学院建设工作进行了深入交流研讨，为未来技术学院的建设与发展指明了方向。

以“未来技术”为核心定位的未来技术学院，究竟如何塑造并培育人才？与其他学院相比，它具备哪些特色与优势？未来技术学院下一步应该如何建设？为此，记者采访了相关专家。

建设进程加快

2020年5月，教育部发布《未来技术学院建设指南（试行）》，决定在高等学校培育建设一批未来技术学院。

2021年5月，教育部确定首批未来技术学院名单。北京大学、西安交通大学、北京航空航天大学等多所高校，围绕国家重点部署的未来制造、未来信息、未来材料等六大未来产业，启动建设首批未来技术学院。

西安交通大学是首批入选高校之一。西安交通大学未来技术学院执行院长王小华介绍：“我们聚焦未来科学技术与国家重大需求，围绕深海、深蓝、深空、深地、生命健康、智慧城市等领域，依托西安交通大学储能科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程等优势学科，不断优化学科布局、推动学科交叉融合，聚焦人工智能、储能科学与工程、智能制造工程和医工学四个交叉学科进行改革探索。”

北京大学与北京航空航天大学分别聚焦于生物医学与空天技术等前沿领域，致力于在未来10至15年内，培育能够引领未来科技创新的领军人才。

此外，除了教育部首批认定的未来技术学院外，各地教育厅也在积极推动未来技术学院建设。今年3月份，山东省教育厅等5部门确定了首批未来技术学院建设名单，包括中国海洋大学未来技术学院、中国石油大学（华东）能源未来技术学院、山东科技大学测绘与空间信息未来技术学院等。与教育部确定的首批未来技术学院不同，山东高校的未来技术学院有着明显的地域特色，重点围绕山东省“十强”优势产业、11条标志性产业链和前沿技术发展布局，涉及海洋科学、海洋技术、海洋测绘、能源勘探等领域，其中多个领域与当地的海洋装备、人工智能重点产业链联系紧密。

育人模式独特

未来技术学院的核心在于面向未来，凝练并引领未来技术潮流，而非拘泥于传统框架，复制既有的学院发展模式。正因如此，未来技术学院在招生选拔、教育模式构建以及课程体系设计等方面，均展现出与传统学院截然不同的鲜明特点。

王小华介绍，西安交通大学未来技术学院形成了一套多维度、多层次、多阶段招生考核办法。学院采取“笔试+综合面试”“项目实践”等多维考查方式，引入企业、创投专家深度参与出题、面试等招生选拔环节，综合考查学生德、智、体、美、劳等各方面综合能力。学院还汇聚了由院士、行业精英等组成的校企协同高水平师资队伍，建设未来技术创新实践平台、打造创新特色品牌活动，为学生提供优质丰富的教育资源。

同时，西安交通大学未来技术学院与龙头企业、大院大所共建创新联合体，并将其作为人才培养主要依托平台。学院将“课—项—赛”相结合育人理念贯穿于本科至研究生阶段教育之中，探索构建学科交叉、产教融合人才培养新模式，致力于培养具有科学家素养的工程师以及未来技术领域的领军人才。

北京航空航天大学未来空天技术学院则强调学习与实践的紧密结合。“我们采用项目课程双螺旋培养模式，学生在课程中深度融入项目实践，通过解决实际问题来把握知识脉络，构建知识框架。这一过程中，每位学生均享有双导师精心指导，即由校内专家与行业专家组成的团队指导学生学习。学生所研究的项目均源自真实的工程难题，以培养他们创新思维与解决复杂问题的能力。”北京航空航天大学未来空天技术学院负责人告诉记者，大学一年级主要强化学生的数理基础，二年级起则实施个性化项目导向教学，鼓励学生超越传统学科界限，根据实际需求灵活学习，构建多元知识体系。

此外，未来技术学院在教育理念、课程设置等方面也与传统学院存在一定的不同。在教育理念上，未来技术学院更注重培养学生应对未来社会和新兴技术挑战的能力；在课程设置上，未来技术学院的课程通常更具有前瞻性，涵盖新兴交叉学科和领域，同时鼓励学生跨学科学习。

未来发展可期

当前，多所高校的未来技术学院在多个领域进行了深入探索，并取得了积极进展。

北京大学未来技术学院搭建了北京大学分子医学南京转化研究院和北京大学长三角未来技术生命健康研究院两大平台，加速新药创制、生物医学成像装备、精准医学、脑机接口等前沿技术的转化落地；上海交通大学溥渊未来技术学院把宁德时代的研发大楼“请”进校园，让企业科研楼和教学楼同处一片园区……

日前召开的未来技术学院建设工作推进会上透露，3年来，各个未来技术学院和50多家科研院所、100多家龙头企业加强合作，构建了大师引领、多学科交叉融合、高强度稳定支持、长周期评价的育人新机制，在若干未来技术研究领域取得了突破性进展。

同时，推进会也明确指出，未来技术学院的建设工作需要持续深化、迭代创新。

“未来技术学院要始终紧跟技术前沿、抢抓战略机遇，不断推进理念变革，更好地开拓创新，走向未来。”王小华说。

他以西安交通大学为例，阐述了未来技术学院的下一步工作重点。一方面，加大未来技术学院本科人才培养改革力度，把承担前沿性、前瞻性项目课题作为本科生导师遴选的必要条件，制定本科生导师遴选及管理办法等制度文件，推进学科交叉、产教融合项目课程建设，同时扩大校企融合“双师型”队伍建设，为学生提供教学、科研、实践等多方面指导。另一方面，加强未来技术学院产学研深度融合创新联合体建设，发挥企业专家育人效能，通过引入前瞻性项目、组建“科学家+工程师”队伍，推动项目驱动式人才培养模式改革落地落实。

（记者 李诏宇 王禹涵）

(责编：郝孟佳、李昉)