原标题：江苏理工学院实践团 深入乡村开展调研

图为江苏理工学院“燕归筑梦”乡村振兴实践调研团成员正在进行实地观摩。受访者供图

记者8月24日获悉，江苏理工学院文化与旅游学院“燕归筑梦”乡村振兴实践调研团师生日前来到江苏省溧阳市竹箦镇姜下村，开展“三下乡”暑期社会实践和“揭榜挂帅”专项赛调研活动。他们和乡村青年人才面对面交流，探寻乡村振兴“秘诀”，感受乡村日新月异的变化。

作为备战第十九届“挑战杯”揭榜挂帅专项赛的调研团队，“燕归筑梦”乡村振兴实践调研团以“青年参与乡村全面振兴的路径探索和实践研究”为核心议题，致力于通过实地走访、深入调查，获取第一手资料。自组建以来，团队构建了由专业教师、共青团干部及思政辅导员组成的“三位一体”导师体系，积极参与青年人才返乡入乡创业现场会、溧阳市“青年参与乡村振兴”座谈交流等多项与乡村振兴相关的活动，深入了解地方人才政策与发展战略，并聘请了十余位乡村振兴与青年创业导师。团队成员分三组，多次深入溧阳市各乡镇，实地观摩乡村发展，访谈了超过40位来自种植、加工、养殖、文旅等领域的乡村振兴领军人物。

江苏理工学院文化与旅游学院院长助理陈晓艳表示，乡村是青年施展才华的广阔舞台，此次实践活动不仅让青年学生有机会走进乡村、融入乡村，见证乡村振兴的生动实践，也是学校将科技竞赛、社会实践与志愿服务等育人方式有机融合的一次积极探索。这将激励更多年轻人走进乡村、回到乡村，用青春与汗水浇灌乡村的沃土，用激情与热血点燃乡村发展的希望之火。

（实习记者夏天一 通讯员张羽程 曹梦瑶）

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