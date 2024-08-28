原标题：西南大学附属中学： 科创大赛激发师生创造力

“山城”重庆地形地貌独特，在公交运营上面临着诸多挑战。如何优化公交系统应对挑战？近日，西南大学附属中学（以下简称“西大附中”）学生团队给出了答案。

在刚刚落幕的第38届全国青少年科技创新大赛上，西大附中国际课程中心高2025届学生晏梓翔、朱嘉政、谢卓宏，凭借他们的研究项目“山地组团城市跨组团公交线路客流规律分析及线路优化研究——以重庆、贵阳市为例”，荣获了LISE 2025卢森堡青年科学家专项奖。他们还因此获邀参加今年11月举行的2024年卢森堡国际科学博览会（LISE）。

“作为重庆人，我很喜欢这里的地形地貌，闲暇时喜欢坐不同的公交车，去观察我们的城市。”晏梓翔说，在指导教师唐印的启发下，他联合了同样热爱研究公交线路的朱嘉政和谢卓宏，组成团队，开始了对城市公交交通线路的研究。

在研究中，团队成员对山地组团城市公交线路的客流规律进行实地分析。他们发现，与平原城市相比，重庆这样的山地组团城市公交存在线路客流集中、早晚高峰持续时间长和客流强度高等问题。通过对选定的公交线路进行反复调研，团队设计了“直快公交”“动态公交”等解决方案，以提高运营效率，满足市民出行需求。

在取得初步研究成果后，团队将另一山地城市——贵阳列为研究对象，先后三次前往贵阳进行调研，并进一步优化了设计方案。“在调研中，我感觉离自己的目标更近了。”谢卓宏说，他们三人都把城市规划、工程设计作为未来的研究方向和职业规划，希望能在科学探索的道路上继续前行。

除了学生团队在科技创新大赛中获得奖项以外，西大附中教师苏翔同样取得了优异成绩。

此次大赛中，苏翔的项目“Pocket DisLab——基于Esp32 与Phyphox的无线力传感器”在科技辅导员科技教育创新成果竞赛中获得一等奖。他还被授予熊友廉优秀科技教师奖。

“传感器越来越普遍地出现在中学物理实验教学与考试中，但动辄几十万、上百万的演示设备让资金吃紧和硬件设施欠缺的普通学校望而却步。”苏翔介绍，他设计的这一装置的工作原理类似于电子秤，可以通过蓝牙模块将数据传输至手机App，实现物理实验的实时化、数字化课堂展示。该项目旨在降低数字化实验教学设备的使用门槛，为农村及资源有限的学校提供便捷、经济的可视化教学工具。

目前，西大附中初步奠定了“一校十区”的集团化办学格局，通过校区间的资源共享、优势互补，构建协同育人新格局。在持续强化科技创新教育的同时，学校还积极融合生涯规划教育、综合实践教育等多种教育模式，为学生提供更加全面、多元的发展平台。

西大附中相关负责人表示，该校师生在各项科技活动中的优异表现，正是学校科创教育持续进步的生动体现。学校不断提高科创教育水平，形成以课程融合为基础、各校区开展特色科技项目的“大附中集团校”联合培养模式，通过开展“创客马拉松”“STEAM科技创新大赛”等活动，激发学生创造力，培养学生核心素养，并与高校科研院所开展紧密合作，携手培养创新拔尖人才。

(记者 雍 黎 实习生 谭 旺)

(责编：郝孟佳、李昉)