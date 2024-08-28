原标题：绵羊基因有了“数字词典”

日前，内蒙古大学肉羊育种和创新团队正式发布“数字绵羊”体系，该科研成果相当于一部绵羊基因数字词典，可以让科技工作者根据需求，有针对性地查找羊的基因资源或遗传信息。

“为什么我们叫‘数字绵羊’或者是‘DNA词典’呢？大家在以后的工作中直接来这个‘词典’里面查取，或者找相关信息就可以了。”国家羊遗传评估中心主任、内蒙古肉羊产业技术体系首席科学家刘永斌说。

在内蒙古大学国家羊遗传评估中心，肉羊育种和创新团队率先利用基因技术绘就了高产肉性能的夏洛莱绵羊、适应寒旱高原环境的蒙古羊、适应低氧气候的藏羊和产羔多的湖羊等多个代表不同功能品种绵羊的泛基因组图谱。

“数字绵羊”体系的建立，对于攻克种业、繁殖与养殖等“卡脖子”难题，增强种质原始创新能力、实现育种技术跨越、保障育种科技长远发展具有重要意义。目前，锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗农牧和科技局联合内蒙古大学开展“表型选育+全基因组选择+数字化育种”的体系模式建设，解决传统选育方式单一、优良基因未得到充分发挥等问题，加快“经验育种”向“精准育种”转变。

“围绕锡林郭勒盟的三大品种——乌珠穆沁羊、苏尼特羊和察哈尔羊，我们基因组的选种选配技术让育种能力和育种水平得到了提升，也让育种向更精准化的方向发展。”刘永斌说。（记者高平、王潇）

(责编：李昉、郝孟佳)