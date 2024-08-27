人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

同济大学“熊猫叨叨”团队：向世界讲述中国

孙竞、实习生朱婷婷
2024年08月27日13:53 | 来源：人民网-教育频道
小字号

“来上海，一定要去漫步黄浦江畔，打卡武康大楼，再去品尝一下城隍庙小吃！”日前，记者走进上海采访调研，3名留学生主动担任“导游”，热情地推荐起上海的美食美景。

郑天赐来自多哥，安蕊来自法国，陈超来自孟加拉国，三人就读于同济大学，也是同济大学“熊猫叨叨”短视频团队的成员。在上海学习生活多年，他们显然成了“上海通”。

“熊猫叨叨”（Panda Talk），这个由同济大学国际文化交流学院的留学生组成的学生团队，以脚步丈量中国大地，用镜头讲述中国故事，以国际学生的视角向世界展示中国的魅力，受到海外网友的追捧。目前，他们的账号粉丝遍布五大洲185个国家。

“熊猫叨叨”团队参观玉器文化展。

“熊猫叨叨”团队参观玉器文化展。

在福建泉州探寻客家土楼，在江苏宜兴尝试彩虾捏制，在山西大同领略古建魅力，在湖南张家界体验桑植民歌……“熊猫叨叨”团队的足迹已遍布北京、西安、南京、苏州、杭州等30座城市。回顾实践的经历，安蕊说，“每一次实地踏访不仅能让我欣赏到不同的地理景观，还能更深入地了解中国传统习俗。”

郑天赐是“熊猫叨叨”社会实践团的核心成员，也是中国文化的爱好者，他相信，“读万卷书不如行万里路”。来到中国后，他跟随实践团探访湖北武汉、湖南汨罗、贵州遵义等地，将所见所闻以图文或视频的形式记录下来并对外传播。郑天赐还作为主要发起人首创“留学生中医文化体验园”，与语言学家、技术专家一起积极探索如何保护非洲丰富的本土语言资源。

“熊猫叨叨”团队参加龙舟比赛。

“熊猫叨叨”团队参加龙舟比赛。

谈起短视频的创作，郑天赐说，团队最初的规模很小，中文水平参差不齐，且都不是传媒专业出身，因此在视频脚本构思、拍摄和剪辑方面遇到了很多困难。后来通过一点点的摸索、学习，作品越来越好。团队所在的同济大学国际文化交流学院还为他们开办了“行走看中国故事班”培训，邀请专业老师对团队成员进行指导，大大提升了创作水平。

国际文化交流学院副院长宗骞介绍，“熊猫叨叨”团队成员来自世界各地，他们以美食、语言、文化、历史、生活、学习、旅游等为内容，制作短视频，多角度和多层次地讲述当代中国故事，搭建起了中外文化沟通与交流的桥梁。

“熊猫叨叨”团队参加上海四平社区“元宵行街会”。

“熊猫叨叨”团队参加上海四平社区“元宵行街会”。

为了“沉浸式”感受中国，“熊猫叨叨”团队还定期策划“中国民俗风情体验”系列活动，包括体验传统医药、传统艺术、传统民俗等各种非遗文化。留学生们在实地体验中深度融入中国社区的日常生活，感受中华传统文化的魅力、独特民俗风情以及源远流长的历史底蕴。

今年8月，在印度新德里举行的第46届世界遗产大会“面向未来的世界遗产教育——科技、创意与发展赋能”主题边会上，同济大学国际文化交流学院“熊猫叨叨——国际学生讲中国非遗故事”案例脱颖而出，荣获“未来之星奖”。

谈及未来发展，“熊猫叨叨”团队成员们表示，将继续秉持创新发展的理念，不断探索新的传播方式和手段，以更加生动、有趣的方式讲述中国故事、传播中国声音。

“四年来，熊猫叨叨团队不断探索如何向世界讲好中国故事。我一再跟同事和留学生们讲，要用好‘三镜’‘五商’和‘十度’。对接历史与未来，从小处入手，聚焦生动的、有代表性的中国故事，将中国文化的厚度、温度、气度等精髓通过故事展示出来，把控好故事全局、全过程，把握好角度，循序渐进，经营好故事的各种元素，通过故事让世界更了解、更认可中国发展给世界带来的红利，这样中国故事才有生命力，在世界故事森林里与其他民族、国家的故事共四季、同日月，自然而然地成为世界故事中的生动存在、自然存在。”国际文化交流学院院长孙宜学教授说。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部