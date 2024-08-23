袁 礼

海外中文教学或考试的大纲，包含学术内容、学习评价等，一般统称中文大纲。近年来，大纲的制定与实施，正成为连接不同文化、深化中文教育国际合作的重要力量。

新世纪以来，一些国家与地区根据自身教育体系的特点和要求，纷纷制定了面向基础教育阶段的中文大纲，而高等院校则多是自行研发大纲。从严谨框架到外语教学规范，再到本土化创新，每一份中文大纲都承载着对中文教育的需求和独特理解。从统一中文大纲到地方区域性中文大纲，再到多层次中文大纲体系，展示了中文教育在不同文化背景下的个性化学习需求和特色化发展路径。

这些具有指导性的纲要文件，不仅是中文知识的“罗盘”，也是教师与学生之间的“约定”。

下沉与拓展、体系化与标准化，成为海外中文大纲新的学术标签。尤为引人注目的是，海外中文教育正逐步从高等教育向基础教育延伸，甚至关联了学龄前儿童的中文兴趣。这种趋势，不仅拓宽了中文学习的年龄层，丰富了中小学的教育内容，也为少年儿童提供了更多、更早接触中国文化的机会。阿联酋将中文大纲覆盖至基础教育全阶段，便是生动例证。如此规划布局，不仅丰富了教学内容，更为中文教育的可持续发展奠定了坚实基础。

此外，面对中文教育的发展，体系化与标准化成为确保教学质量的关键。法国等国家和地区的中文大纲，不仅为课程设置、教材编写等提供了明确指引，更为教师培训和专业发展树立了标杆，建立了衡量尺度。这些中文大纲的出台，不仅推动了中文教育的有序进行，更为其在全球范围内的规范化、科学化发展提供了有力支撑。

海外中文大纲的研发，始终与时代同行，与需求共振。从早期注重语言要素的传统大纲，到如今融入更多现代教学理念的创新之作，每一份大纲都在努力满足不同学习者的多样化需求。如新西兰的《高中中文考试词表》、英国的《中学中文考试大纲》、新加坡的《高中H1华文与华文B课程标准》以及日本的《中国语检定考试大纲》等全国性大纲等，均顺应中文学习需求而生。而近年来，由教育部中外语言交流合作中心推出的《国际中文教学通用课程大纲（中小学阶段）》与时俱进，对中文作为第二语言教学的课程目标、课程内容和课程评价进行了梳理和描述，并提供了常见教学模式课例，更是为全球中文教学提供了权威的参考框架。

面对海外中文教育主体的多元化以及学习需求的多样性，我们呼吁各国教育机构在研发中文大纲时，能够充分考虑当地的语言环境、文化背景及学生需求，实现因地制宜、因材施教。同时，我们也期待世界汉语教学学会、欧洲汉语教学协会等机构，发挥引领与带动作用，建立健全中文大纲编研的会商平台、对话机制。

面向未来，让我们共同推动中文大纲的科学化编制与规范化应用。

（作者系教育部中外语言交流合作中心研究员）

(责编：郝孟佳、李昉)