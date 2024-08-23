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“汉语桥”世界大学生中文比赛全球决赛启动

2024年08月23日08:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  （记者赵晓霞）记者从教育部中外语言交流合作中心（以下简称语合中心）获悉，日前，第二十三届“汉语桥”世界大学生中文比赛全球决赛启动仪式在福建南平举行。

　　本次比赛包含为期21天的赛事比拼和文化体验。比赛形式灵活多样，考核内容丰富全面，包含过桥赛、晋级赛、总决赛三轮比拼。总决赛将于9月初在平潭举办，届时将遴选产生大赛全球总冠军、洲冠军、一等奖、二等奖、三等奖，并评选出单项奖。

　　语合中心副主任静炜在致辞中表示，希望同学们在接下来的比赛中，充分展示自我，用流利的中文讲述自己的故事，分享对中国文化的理解与感悟；用开放的心态拥抱每一个交流的机会，结交来自不同文化背景的朋友；保持对中文的热爱与追求，不断学习、不断进步。她也期待同学们能够将此行的收获与感悟带回自己的国家，与更多的人分享，成为传播友谊、促进交流的使者，用中文这座桥梁连接世界，让友谊与和平之花在全球绽放。

　　本次大赛由教育部、福建省人民政府指导，教育部中外语言交流合作中心主办。

(责编：郝孟佳、李昉)

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