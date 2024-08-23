周 洁 蔡柳婷

图为泰国学生在展示书法作品。

（浙江越秀外国语学院供图）

今年暑期，来自浙江越秀外国语学院“汉泰和韵”教学实践团队的10余名汉语国际教育专业学生分别前往泰国暖武里府、素攀武里府、尖竹汶府等地的6所中小学校，开展中文教学，组织中国文化体验课。在为期两个月的实习期，他们不仅是语言交流的使者，还是文化传播的桥梁。

在位于素攀武里府的瓦丹昌学校，不少学生喜欢上了实习老师教授的中国书法课。

在“福”字的书法教学活动上，老师首先向学生介绍了“福”字的起源与寓意，之后示范正确的握笔姿势与运笔方法。学生们围坐四周，拿起毛笔，蘸上墨汁，尝试着在宣纸上写下“福”字。虽然起初笔触略显生涩，但在老师的指导下，学生们明白了“福”字的结构，一笔一画也渐渐变得流畅而有力。

有的学生觉得书法很有趣——“写汉字真的好有趣，我要回家多练习，写出最漂亮的‘福’字！”

有的学生希望把写好的“福”字带回家——“看到大家写的‘福’字都不一样，但都好漂亮，书法真是太酷了！我要把这张‘福’字贴在家里！”

实习老师小周说：“看着学生们认真地书写‘福’字，我仿佛看到了中华文化的种子在他们心中生根发芽，这种感觉既温暖又自豪。”

泰国东部尖竹汶第二公立学校是“汉泰和韵”浙江越秀外国语学院中国语言文化学院暑期赴泰实习计划的合作学校之一。在该校，学生们随着实习老师走进中文世界，感受中文魅力，学习中文的氛围日渐浓厚。

该校高二学生高德思认为，短暂的中文学习为他打开了一扇新的大门。“自从今年夏天，我们学校与浙江越秀外国语学院中国语言文化学院建立了合作关系，我就开始了中文学习之旅。起初，我对这门语言充满了好奇和敬畏。在老师的耐心指导下，我开始学习拼音，认识汉字。后来，我能读一些简单的句子，甚至能用中文进行基本的交流。每一次进步都让我感到无比的兴奋和自豪。渐渐地，我发现，中文不仅是一门语言，还是文化的载体。”

“这些课程不仅让我学到了相关的语言知识，而且让我对中国文化产生了浓厚的兴趣。我相信这些体验将会成为我人生中宝贵的财富。我也希望将来能有更多的机会去深入了解和体验中国文化的丰富多彩。我也相信，随着‘汉泰和韵’实践计划的逐年推进，越来越多的泰国学生将像我一样，可以通过中文这门语言探索更加广阔的世界。”高德思说。

(责编：郝孟佳、李昉)