于 荷

在哈萨克斯坦，朱巴诺夫大学孔子学院暑期中文班于近日开课。图为中文班课堂。

教育部中外语言交流合作中心供图

在海外，暑期中文班为各层次的中文学习者提供了接触中文、提升中文水平的机会，吸引了众多学习者和中国文化爱好者。

中外教师合作授课

在突尼斯，迦太基大学孔子学院与突尼斯教育部合作举办的突尼斯示范性高中教学点暑期中文班于线上开班授课。该中文班使用《HSK1标准教程》作为授课教材，为期两个月的课程结束后，学员的中文水平预计能达到HSK1级（汉语水平一级），吸引了当地百余名高中生报名参加。这些学生都是中文零基础的学习者，年龄在14到19岁之间。

在第一堂课上，两位本土中文教师分享了各自在中国学习中文的有趣经历以及中文学习的重点与难点。学生们积极参与互动，提出了许多与中文学习相关的问题。在之后的课程设置中，中方教师与本土教师合作授课。中方教师先讲授知识要点，本土老师在每节课的后30分钟解答学生疑问，带着学生进行小组练习。

当地授课教师表示，从目前来看，学生们对中外合作授课的形式反馈良好。同时，线上课程打破了地域限制，将中文教学辐射至更远的地区，为突尼斯更多高中学生提供了学习中文和了解中国文化的机会。“中方教师的中文教学经验丰富，本土教师了解当地学生的语言学习难点，两者密切合作实现了优势互补，提高了课堂效率。未来我们还将引入更多元化的教学资源，结合突尼斯文化特色，制定更贴合学生需求的课程内容。”

互动课堂趣味十足

近日，吉尔吉斯斯坦奥什国立大学2024年暑期中文班开班，学员除了当地的大中小学生外，还吸引了一些对中文有兴趣的社会人士。因此，班中的学员年龄跨度较大，且中文水平都是零基础。

老师们根据学生年龄，分成了儿童班与成人班，不同教学风格的老师负责不同年龄段的学员。儿童班采用的教材是《快乐汉语》，内容简单、图文并茂、趣味性更强。成人班使用的教材是《HSK1标准教程》，难度循序渐进，适合零基础学生，不仅实用性强，内容也与汉语水平考试同步。

在具体教学中，儿童班常使用双语动画，学生通过看动画片的方式，可以形象生动地学习中文字词；成年班教学偏向讲练结合，教师授课和学生讨论相结合的方式让学员们在课堂上得到了充分练习的机会。

学员们还在老师的指导下参加多样的中国文化体验活动，如学习书法、体验中国结和剪纸的制作等。这些活动不仅帮助他们初步了解中国文化，也激发了其学习中文的积极性。

提到这段教学经历，授课中文教师张倩说：“学员中，有一位妈妈带着她的两个孩子来报名学习中文。妈妈在成人班学习，两个孩子在儿童班学习。她们每次都按时上课，学习也十分努力，认真完成作业，学习中文的热情让我非常感动！”

对于此次暑期中文班，学员们均表示受益匪浅——“在这里，我学到了很多地道的中文表达，现在我可以用中文进行简单的日常交流。”“这段学习经历让我对中国文化有了更深的了解。”“学习中文不仅为我的未来开辟了更多的可能性，也让我感受到文化交流的美好。”

量身定制分级课程

在哈萨克斯坦，朱巴诺夫大学孔子学院暑期中文班于近日开课。当地气温很高，但仍有许多中文学习者与中国文化爱好者前来咨询并报名。

参加本期暑期班的学员的学习初衷并不相同，有的是对中文感兴趣，有的是想到中国留学，还有一些学员是因为工作上的语言需要。为满足不同中文水平学习者的需求，中文班提供了分层培训课程，不同课程均制定了相应的主题教学内容，以兼顾实用性和互动性。

按照学员的中文水平，班级分为零起点班、HSK1-4级班，使用《新实用汉语》《体验汉语》两本教材。零起点班旨在通过1个月的时间，培养学员对中文的兴趣，同时让学员掌握基本的拼音拼读，课程结束后能够达到在孔子学院学习的水平。HSK1-4级班采用话题讨论的课堂模式，模拟在中国工作生活的实际场景，如“购物”“点菜”等，旨在帮助大家灵活运用特定话题的常用词汇和句式。

授课教师们根据学生的学习情况对话题进行拓展，除完成必要练习外，还让学生自主编排中文情景对话，进行小组比赛。老师们还亲手制作了很多情景教学所需的教具，既增加了课堂趣味，也锻炼了学生在实际场景中运用中文的能力。

“我对暑期中文班非常满意，特别是小组竞赛环节，真的很有趣……我们愿意把学到的知识分享给家人和朋友，让他们也了解中国。”学员们说。

(责编：郝孟佳、李昉)