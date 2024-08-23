人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

难忘的巴黎奥运会志愿者之旅

吴沂萱
2024年08月23日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　杨明泽在巴黎奥运会做志愿者。
　　受访者供图

　　杨明泽在英国纽卡斯尔大学攻读翻译硕士学位，她是个开朗又富有冒险精神的姑娘。巴黎奥运会开始前，杨明泽跃跃欲试，想要报名志愿者。“我在北京冬奥会做过志愿者，积累了一些经验。这次的巴黎奥运会我也很想参与，给自己留下难忘的人生体验。”

　　经过一轮轮筛选，杨明泽如愿以偿，成为其中一员。杨明泽的服务地是在隶属于巴黎市的圣康坦—昂伊夫林，那里是高尔夫球赛和山地自行车赛的所在地。志愿者每天的工作内容不一样，杨明泽主要负责在赛场周边指引观众入场和指挥交通。此外，她还负责在颁奖广场帮助观众使用VR设备体验一些运动项目。

　　有一次，观众反馈不知道如何使用VR眼镜，杨明泽一看，网络连接的信息是汉语提示的，VR眼镜上写着“made in China”。“当时一种自豪感油然而生了。”杨明泽说，“我根据眼镜上的汉语提示，在现场不断跟过来体验的人介绍应该怎样正确使用。我还跟现场几位别的国家志愿者介绍起了我们国家的VR眼镜，告诉他们遇到问题怎么处理。在巴黎感受到了‘中国制造’的力量，我浑身上下充满了干劲。”

　　“在异国他乡，每次看到中国选手和观众我都觉得很温馨。”杨明泽说，“我所在赛区中国的选手和观众比较少。有一天一辆大巴车从我身边经过，我马上认出了那抹鲜亮的红色，这是我们中国队的车辆！当时我很激动，朝车里望去，点头微笑，里面的中国队员们看到后，也向我微笑回应。我心里暖暖的，感受到了鼓励。”

　　在工作闲暇之余，杨明泽还观看了女排赛事。杨明泽说：“在现场，更能感受到竞技体育的激烈。比赛令人热血沸腾，现场的观众不断为中国女排队员加油、助威，我也加入其中，用自己的呐喊为中国队员打气鼓劲，做他们的坚实后盾。”

　　杨明泽坦言，担任奥运会志愿者的经历对她而言意义重大。她说：“奥运会期间我认识了来自世界各地的朋友，我们一同度过了很多美好的时光，留下了难忘的回忆。这段经历让我变得更加自信，在巴黎，中国志愿者展现了中国青年的精神风貌，这是非常特别的体验。未来，如果有机会，我还想参与奥运盛会，感受体育赛事魅力，同时锻炼自己。”

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部