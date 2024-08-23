吴沂萱

杨明泽在巴黎奥运会做志愿者。

受访者供图

杨明泽在英国纽卡斯尔大学攻读翻译硕士学位，她是个开朗又富有冒险精神的姑娘。巴黎奥运会开始前，杨明泽跃跃欲试，想要报名志愿者。“我在北京冬奥会做过志愿者，积累了一些经验。这次的巴黎奥运会我也很想参与，给自己留下难忘的人生体验。”

经过一轮轮筛选，杨明泽如愿以偿，成为其中一员。杨明泽的服务地是在隶属于巴黎市的圣康坦—昂伊夫林，那里是高尔夫球赛和山地自行车赛的所在地。志愿者每天的工作内容不一样，杨明泽主要负责在赛场周边指引观众入场和指挥交通。此外，她还负责在颁奖广场帮助观众使用VR设备体验一些运动项目。

有一次，观众反馈不知道如何使用VR眼镜，杨明泽一看，网络连接的信息是汉语提示的，VR眼镜上写着“made in China”。“当时一种自豪感油然而生了。”杨明泽说，“我根据眼镜上的汉语提示，在现场不断跟过来体验的人介绍应该怎样正确使用。我还跟现场几位别的国家志愿者介绍起了我们国家的VR眼镜，告诉他们遇到问题怎么处理。在巴黎感受到了‘中国制造’的力量，我浑身上下充满了干劲。”

“在异国他乡，每次看到中国选手和观众我都觉得很温馨。”杨明泽说，“我所在赛区中国的选手和观众比较少。有一天一辆大巴车从我身边经过，我马上认出了那抹鲜亮的红色，这是我们中国队的车辆！当时我很激动，朝车里望去，点头微笑，里面的中国队员们看到后，也向我微笑回应。我心里暖暖的，感受到了鼓励。”

在工作闲暇之余，杨明泽还观看了女排赛事。杨明泽说：“在现场，更能感受到竞技体育的激烈。比赛令人热血沸腾，现场的观众不断为中国女排队员加油、助威，我也加入其中，用自己的呐喊为中国队员打气鼓劲，做他们的坚实后盾。”

杨明泽坦言，担任奥运会志愿者的经历对她而言意义重大。她说：“奥运会期间我认识了来自世界各地的朋友，我们一同度过了很多美好的时光，留下了难忘的回忆。这段经历让我变得更加自信，在巴黎，中国志愿者展现了中国青年的精神风貌，这是非常特别的体验。未来，如果有机会，我还想参与奥运盛会，感受体育赛事魅力，同时锻炼自己。”

(责编：郝孟佳、李昉)