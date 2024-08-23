张文心

匈牙利德布勒森大学校园景色。

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踏上匈牙利留学之旅，行前准备必不可少。日前，全匈学联编制《匈牙利留学生活指南》，向留学人员介绍留学匈牙利常见的生活和学习问题，提供全方位实用信息。

机场导航

匈牙利布达佩斯李斯特·费伦兹机场距离布达佩斯市中心约为20公里。大家从李斯特机场进入布达佩斯市区可以搭乘机场巴士、出租车或网约车。

其中，200E路和100E路机场大巴全天24小时运营，这两条公交线路的车票均可在机场自动售票机处购或人工售票柜台购买。

如携带行李较多不方便乘坐公共交通，大家可以选择乘坐机场小巴miniBUD。到达李斯特机场后，在机场大厅可以在miniBUD柜台约车。但更为便捷的方式是出行前直接在官网预订车辆（www.miniBUD.hu），网页提供中文界面。

从机场大厅出来后，大家可以选择搭乘的士，需要先去的士“售票处”登记；也可以提前下载Bolt App，在平台上约乘网约车。

居留卡换领

初次抵达匈牙利之前，留学生首先会在国内申请长期申根签证（D类签），D类签的有效居留期限为入境后30天。匈牙利移民局会在签证下签后同步进行居留卡片制作，制作好的卡片寄至各高校国际处。留学生在获得签证后请注意查收学校国际处的卡片提取通知邮件，抵达匈牙利后按照邮件上面的时间和地点到学校国际处查收自己的居留证件（粉卡），查收时请携带护照证明身份。居留证有效期一般为1-2年，留学生需在证件到期前45天申请居留卡续签。

在宿舍或者出租房签完合同后，大家需要在移民局官网申请地址卡（Lakcimkartya）。进入界面后根据界面提醒完成地址卡申请。移民局在完成文件审核后会将地址卡电子版发送至所填邮箱。在变更居住地址后也需按照以上相同流程更新新地址卡。

医疗须知

在匈牙利如果需要紧急医疗护理，可以呼叫救护车，包括空中救援在内的急救服务都是免费的。匈牙利救护车服务紧急调度中心的电话号码是104。当拨打104时，电话将自动转接至最近的紧急调度中心。欧洲通用的紧急热线为112（具有更多语言翻译的功能）。除医疗救援外，112也可同时调度警察及消防队。拨打112后的等待时间通常为5秒。

境内公交

匈牙利境内公共交通比较方便，主要由BKK、MAV和Volanbusz这三家公司承运。其中BKK公司的公共交通网络覆盖了布达佩斯的大部分区域，主要交通工具包括公共汽车、有轨电车、无轨电车、地铁、城际小火车以及轮渡等。

除了广泛覆盖市区的日常交通线路外，BKK还特别设立了机场专线，大大缩短了从市中心到李斯特机场的通勤时间，仅需半小时即可抵达，相当便利。值得注意的是，在0点之后，BKK的公共交通服务主要以公交车为主，满足大家夜间出行的需求。

为了维护良好的乘车秩序，乘客在市区乘坐BKK承运的公共交通时，需遵守相关票务规定。具体而言，乘客需为单程票打孔或出示有效期内的长期票，并随身携带购票时所用的证件（如购买学生票则需携带学生证）。违反规定的乘客可能会面临检查人员的查票及相应罚款。

租房事宜

在匈牙利租房时，大家务必遵循一系列注意事项以确保租房过程顺利且权益得到保障。首先，亲自考察房间至关重要，确保其符合个人需求，并详细检查房屋状况，对任何入住前已存在的破损拍照记录，及时要求房东进行修复。

在匈牙利，租约期限通常至少一年，短租选项需与房东协商确定。押金与租金支付方式应明确，通常遵循押二付一的原则，具体细节需双方商议，并强调在未签订正式合同前不支付任何费用。签订合同时，务必仔细阅读条款，明确房租包含内容（如是否含水电煤气等费用）及宠物饲养政策。房东有义务确保房屋及基本设施完好，而租客则需爱护居住环境，对因自身原因造成的损坏负责赔偿。

此外，大家支付房租前应与房东商定货币种类（如福林或欧元），以避免未来支付过程中的货币纠纷。若需提前解约，务必与房东沟通转租事宜。

(责编：郝孟佳、李昉)