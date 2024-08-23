杨 宁 颜欣彤

怀揣着对教书育人、传播汉语言文化的热爱，周彤从一名译员转行成为中文教师，在澳大利亚维多利亚州墨尔本市劳瑞斯顿女子学校任教多年。他既给学生带来了生动活泼的课堂教学，也关心学生的健康成长。

学习语言 转行教师

今年60岁的周彤自幼在天津长大，受到家庭氛围的熏陶，他从小就喜欢学习语言。后来周彤进入天津外国语大学，毕业后第一份工作是在澳大利亚驻华使馆做中文秘书，主要负责翻译工作。

20世纪80年代，周彤远赴澳大利亚留学。在经历一番摸索后，周彤觉得自己更适合当一名教师，有自由发挥的空间，还可以和学生打交道，将汉语言文化传播出去。他现任维多利亚劳瑞斯顿女子学校的中文教师兼国际学生协调主任。学校涵盖学前班至高中教育，有近130年的历史。

在低年级学生的汉字启蒙阶段，周彤重视以兴趣为导向，以寓教于乐的方式让学生参与其中，引导他们探索汉字的字形之美。由于汉字是象形词，周彤会将笔画与图形相结合，在教学幻灯片中设计猜字谜游戏。学生会根据字与图形的关系，猜出正确的汉字，同时记住汉字的笔画。

他给初学者布置的课后作业也相对简单，就是练习抄写汉字，练习字的结构认知，比方说多一个笔画，少一个笔画，或者汉字偏旁部首的重新组合。

周彤的课堂上还有很多互动式练习。他会根据汉字的字形特点，引导大家做出肢体动作，比如平展地伸出一双手臂，然后双腿并拢，就像一个十字。全班的学生都会跟着他站起来进行这种肢体语言学习，在潜移默化中弄清楚每一个汉字的含义。

趣味教学 优化体验

在高年级的中文教学中，周彤会着重培养学生的实践能力。比如讲到中国的传统节日中秋节，他会组织全班做红豆馅、巧克力馅和水果馅的月饼，带学生亲自动手体验中国的节日和饮食文化。

周彤会在家中提前做好准备，把月饼的面皮揉制好，弄清楚加进月饼里的糖浆、橄榄油和苏打粉的比例，购买木质月饼模具、烤箱纸、一次性塑料盒和塑料手套，然后带到教室，让班上学生分成小组相互配合，一起动手做月饼。在过程中，他会给学生讲解中秋节的神话传说和传统习俗，还会补充细节，比如月饼的形状能代表什么，月饼正面图案的寓意是什么。一堂课下来，学生很容易就把知识记住了。

另外，周彤也很注重培养学生的主动思考和创新能力。他不会给出既定答案，班里的10个学生可以有10个不同的答案，只要有独创之处，都是正确的。

他常常鼓励学生主动探究“道法自然”“天人合一”等古老的中国哲学思想，并运用这些来分析盘古开天辟地、女娲补天等神话。一学期内，班上的学生需要自主阅读3至5本书，最后写成一份调研报告。

中国现实社会的发展和变革，也是教学关注的重点。“现在的网红经济、高铁、高科技，它们促进了中国经济社会的发展。”周彤说，“学生需要运用哲学思想来认识中国社会，分析现实问题。”

真诚热心 关爱学生

除了日常教学，作为国际学生协调主任，周彤平时还要处理学生事务，帮助留学生克服在校园成长中遇到的问题。

根据学校的课程安排，9年级学生以户外活动为主。不管是刮风、下雨，还是晴天、阴天，到了规定的户外运动时间，所有的学生都要参加山地跑步训练。

2021年，周彤遇到一名学生，她当时情绪波动较大。为了帮助这名学生克服心理问题，周彤为她安排了学校的心理医生和护士，并且和学生家长一直保持联系。周彤说：“父母不在澳大利亚当地。她和父母也有矛盾，不愿接父母的电话。我经常需要在半夜跟她父母通电话。”一年中，周彤和这名学生的父母通话时间累计起来在100个小时以上。慢慢地，通过耐心细致的工作，这名学生的状态逐渐好转，如今已顺利毕业。

类似这样的事情周彤平时经常遇到，他总是耐心地倾听，找到最佳的沟通方式，他解释道：“由于缺少父母陪伴，存在文化隔阂，留学生在国外生活每天都面临着各种各样的挑战，这也会直接影响人际关系，对于未满18岁的人来说是难以承受的。”

所以他能充分理解学生的困境，并帮助他们“走出来”。周彤教过的学生，有的成了作家，有的成了律师，有的成了著名的演员。周彤正在着力培养实习教师，希望继续做好中文教育，传播中华文化。

(责编：郝孟佳、李昉)