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湖北出台博士后支持政策

2024年08月23日08:19 | 来源：科技日报
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原标题：湖北出台博士后支持政策

为聚集高层次创新型青年人才，湖北省近日印发了《关于加强新时代博士后工作的若干措施》（以下简称《若干措施》）。

《若干措施》包括总体要求、平台建设、引留支持、成长环境、作用发挥、组织保障6个部分共19条。《若干措施》提出，设立博士后尖端人才引进项目，每年引进100名左右自然科学领域优秀博士，每人资助40万元。

目前，湖北省高校已建成博士后科研流动站201个，覆盖13个学科门类，在站博士后超过3000人，占全省在站博士后总人数70%以上。

《若干措施》提出，将高校博士后引进、博士后科研流动站建设，纳入省属高校年度高质量发展综合绩效考核。符合条件的博士后，可不受所在单位专业技术岗位限制，直接申报正高级职称。

湖北省设立博士后先锋人才跟踪支持项目，每年择优评选100名左右当年出站留鄂优秀博士后，每人资助15万元；设立博士后卓越人才跟踪培养项目，每3年遴选10人，每人资助30万元。

湖北省财政厅二级巡视员刘成安说，湖北省财政对博士后工作的投入从2019年的384万元增至2024年的2亿元。未来，湖北省财政对博士后工作的投入，预计可以逐步增加到4亿元。

（记者吴纯新 实习生朱永成）

(责编：郝孟佳、李昉)

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