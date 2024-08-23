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“超级细菌”宿主体内演化规律揭示

2024年08月23日08:05 | 来源：科技日报
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原标题：“超级细菌”宿主体内演化规律揭示

记者22日从中国农业大学获悉，该校动物医学院沈建忠院士与复旦大学附属华山医院胡付品研究员团队，揭示了碳青霉烯耐药高毒力肺炎克雷伯菌在单一宿主（包括患者和小鼠）尿道中进行适应性演化的现象，为理解该菌在宿主体内的生存策略提供了新视角，并为未来开发针对该类细菌感染的控制和治疗策略提供了新思路。相关成果日前发表在国际期刊《美国国家科学院院刊》上。

7月31日，世界卫生组织发出警告，一类兼具高毒力和多药耐药特征的“超级细菌”——碳青霉烯耐药高毒力肺炎克雷伯菌正在全球蔓延。

论文共同通讯作者、中国农业大学教授吴聪明告诉科技日报记者，碳青霉烯耐药高毒力肺炎克雷伯菌能引起动物（牛、犬猫等）和人的致命性感染，且几乎对临床上所有可选的抗生素耐药，其致死率接近35%，甚至更高。该菌可塑性强，面对各种环境压力能不断发生适应性演化。然而，对于该菌在宿主体内时间维度上的演化信息，以及其体内演化是否由抗生素压力所驱动等问题，一直没有答案。

这项研究追踪了一名同时患有阴囊脓肿和尿道感染的患者，并分析了他在不同病程阶段尿液中分离的碳青霉烯耐药高毒力肺炎克雷伯菌。研究首次揭示了碳青霉烯耐药高毒力肺炎克雷伯菌在单例宿主尿道中以黏度表型转变为特征的适应性演化规律，并解析了这种黏度转变的分子机制。

（记者马爱平）

(责编：郝孟佳、李昉)

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