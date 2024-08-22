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聆听飞行故事 感受责任担当——南京航空航天大学学子赴多地开展社会实践

2024年08月22日17:12 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月22日电 （记者李昉）近日，南京航空航天大学“京沪航梦 翱翔九天”实践团队兵分三路，分别在北京、山东和上海开展社会实践活动，听资深飞行员与民航从业人员讲述亲身经历，感受飞行学员所肩负的责任。

南京航空航天大学学子赴多地开展社会实践。校方供图

南京航空航天大学学子赴多地开展社会实践活动。校方供图

在实践活动中，团队成员们参与了中国航空运输协会低空经济座谈，前往上海东航总部C919飞行大队进行参观调研，在青岛九天国际飞行学院日照基地深入体验航校生活，通过线上线下等方式与多位机长、教员进行深入交流。期间，团队成员还积极向儿童青少年普及飞行知识，在民航博物馆开展了“小小机长，逐梦飞行”社会实践活动，种下孩子们心中向往蓝天的种子。

东航C919大队教员李晓亮表示，飞行学员需要在进行理论学习的时候，时刻保持警觉，只有守住了初心，才能更好地提升理论知识和技术水平。青岛九天航校教员刘畅叮嘱同学们，要从个人行为准则、道德品质、纪律等方面严格要求自己；精理论、强身心，提高为人处世能力，保持积极正能量。

“此次实践之旅，坚定了我为航空事业奋斗的初心与使命，拓宽了专业视野。”南京航空航天大学2022级国航飞行学员万嘉熙说，只有不断学习、勇于实践、敢于创新，才能走得更远、更稳。参与社会实践的团队成员们纷纷表示，此次社会实践不仅是一次对专业理论知识的综合提升，更是一次将理论付诸于实践的体验。

(责编：李依环、熊旭)

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