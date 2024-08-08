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河南郑州：暑期爱心托管解决职工“带娃难”

王玉兴 程明辉
2024年08月08日10:17 | 来源：人民网－河南频道
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原标题：河南郑州：暑期爱心托管解决职工“带娃难”

　　“地球绕着太阳转，月亮绕着地球转，大家知道它们之间相互是怎么转动的吗？”7月15日上午，郑州市金水区丰产路街道党群服务中心四楼一间“教室”里，20多个孩子正跟着老师制作日地月手工模型。

　　在志愿者的带领下，孩子们三三两两地聚在一起，一边制作，一边交流，现场其乐融融。

　　“上班送来，下班接走。”郑州市金水区丰产路街道人大工委主任、工会主席马邈介绍，暑期爱心托管班采用“托+管+教”模式，精准对接家长的上下班时间，有效解决了辖区职工子女“看护难”问题。

郑州金水区丰产路街道工会托管班老师带领孩子们做蛋糕。人民网 程明辉摄

　　金水区总工会充分利用街道社区党群服务中心、普惠托育中心及工会职工之家、职工书屋等自有阵地，与专业托管机构、社工组织合作，广泛吸纳有兴趣特长的职工、志愿者及专业师资力量，在提供“全日制”托管照看服务的基础上，探索“分段式”管理+“托管、兴趣、实践”相结合的“一站式”托管服务新模式。

　　郑州市的暑期托管班大部分面向小学阶段的孩子，金水区杜岭街道工会基于职工家庭需求，在暑假期间推出全龄段托育服务，针对孩子年龄分布广的特点，设计多层次个性化方案，专门开设了接受学龄前儿童的低幼托管班。

　　杜岭街道党工委书记任拉拉说：“我们托育的职工子女最小只有2岁半，为这些小宝贝们特设低龄儿童专属区，配备专业保育员，提供安全、健康环境和个性化关爱，助力孩子快乐成长。”

　　随着新就业形态的蓬勃发展，快递员、外卖配送员、网约车司机等职工群体为城市运转和居民生活提供了重要保障。然而，工作的特殊性使得他们在暑假期间更无暇照看子女。

　　郑州市总工会根据各地托管规模、社会效果、职工满意度等因素制定专项补贴方案，及时给予资金补贴，并对新业态子女托管工作加大补贴力度。

　　郑州二七区总工会采用“1+3+N”的服务模式，每个托管班都配备1名专业社工、3名大学生志愿者和多名授课老师，为辖区新业态职工子女提供爱心公益暑托班服务。

郑州金水区杜岭街道工会专门开设了幼儿托管班。人民网记者 王玉兴摄

　　消息一经发布，就吸引了辖区众多快递员、外卖员和货运司机的报名。

　　“如果没有工会的暑托班，只能把孩子送回老家去。”郑州“快递小哥”马国重表示，“暑托班解决了我的后顾之忧。”

　　为确保暑期托管班“托”得住、“管”得好，郑州市总工会在课程设置、餐饮卫生、安全防范等方面，对暑期托管班开办单位都提出了严格要求。

郑州二七区总工会托管班的志愿者辅导孩子作业。人民网记者 王玉兴摄

　　郑州二七区总工会在托管服务上不断创新，不仅丰富了课程内容，还专门设立了“家长体验日”，鼓励家长抽时间到暑托班做志愿者，陪伴孩子一起上课、一起体验。

　　“除了乐高体验、财商教育、科学实验等日常课程，我们还根据孩子们的不同兴趣爱好，邀请专业老师增设武术、篮球、舞蹈、架子鼓等特色课程，丰富孩子们的暑期生活。”郑州市二七区有关负责人介绍。

　　据了解，2024年暑假期间，郑州市总工会将动员组织包括新业态职工子女托管服务在内的140个爱心托管班，帮助5000个职工家庭解决子女假期无人看管难题。

　　郑州市总工会有关负责人介绍，各级工会认真贯彻落实省、市总工会“五大行动”“十件实事”中有关职工子女暑期爱心托管工作要求，开拓办班思路，有效整合资源，创新职工维权服务载体，以高质量的假期托管服务，让孩子度过一个安全、快乐且有意义的假期，进一步增强职工的获得感和幸福感。

(责编：李昉、郝孟佳)

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