杨金龙

教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。党的二十届三中全会提出，必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革。科教融合作为拔尖创新人才培养的重要手段，在过去几十年的探索实践中持续优化发展，走出了一条具有中国特色的拔尖创新人才培养新路。

立足新时代新定位，要准确把握科教融合的育人定位，坚定回答培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一教育的根本问题。毫不动摇坚持党的领导，确保我国高校人才培养始终以党和国家发展需要为导向，要以科技创新牵引教育发展，强化在当前国家重大科技任务中培养拔尖创新人才。加强思政课程与课程思政深度协同，将老一辈科学家精神与新时代科学家感人事迹作为鲜活教材，既讲好入学第一课，又融入人才培养全过程。支持青年科技人才在国家重大科技任务中“挑大梁”“当主角”，培育学生敢于挑战难题、脚踏实地、唯实求真、报效国家的意志品质，加快培养基础宽厚、专业精深、创新活跃、具有家国情怀和国际竞争力的拔尖创新人才。

站在新起点新征程，要不断革新科教融合育人理念，在传承科教融合优良传统和有益经验前提下探索拔尖创新人才培养模式的迭代升级。深刻认识科教融合是拔尖创新人才培养的关键举措，以科研任务为牵引，持续提升学生的科学素养和创新实践能力。坚守科教融合初衷，充分发挥当前各类战略科技力量优势，加速激发科教元素的化学反应，使之成为育人倍增效应的放大器。瞄准国家重大战略需求和科技前沿，加快建立学科专业快速调整机制，探索建立招生计划调整与重大任务部署协同机制，持续优化高校人才培养整体结构，强化在科研实践中培养拔尖创新人才。

面对新机遇新挑战，要持续完善科教融合育人路径，以教育管理水平的有效提升和育人条件的全面提高，加速培育推动中国式现代化的高端创新力量。大力实施基础学科领域贯通人才培养，加快探索“教学贯通、科研贯通、管理贯通”的特色创新人才培养体系。夯实学科育人基础，量身打造各学科人才培养方案，特别是加强对学生创新精神、创新思维和创新能力培养；注重课程教学前沿性和交叉性，提升学生对科学前沿的认识，丰富多学科知识储备，培养学生跨学科思维及多学科整合运用能力；结合国家战略需求和优势，面向基础学科和前沿急需技术领域，建设一流师资队伍、课程体系、创新平台；提高数智驱动的教育治理水平，不断加强虚实融合的智慧学习环境建设，促进科教资源与教育教学的深度融合。

（作者为全国政协委员、中国科学技术大学副校长）

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 18 版）

(责编：李昉、郝孟佳)