林显东

拥有一大批创新型青年人才，是国家创新活力之所在，也是科技发展希望之所在。习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上强调：“要突出加强青年科技人才培养，对他们充分信任、放手使用、精心引导、热忱关怀，促使更多青年拔尖人才脱颖而出。”党的二十届三中全会《决定》提出：“完善青年创新人才发现、选拔、培养机制，更好保障青年科技人员待遇。”当前，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，培养用好青年科技人才，对于加快实现高水平科技自立自强、建设科技强国和人才强国具有重大意义。

党的十八大以来，习近平总书记高度重视青年科技人才队伍建设，要求把培育国家战略人才力量的政策重心放在青年科技人才上，支持青年人才挑大梁、当主角。中央和地方多措并举，出台一系列改革文件、制度举措，大力培养和使用青年科技人才。2022年，科技部等五部门联合印发《关于开展减轻青年科研人员负担专项行动的通知》，有针对性地开展挑大梁、增机会、减考核、保时间、强身心五项行动，保障青年科研人员将主要精力用于科研工作。2023年8月，中办、国办印发《关于进一步加强青年科技人才培养和使用的若干措施》，在强化职业早期支持、突出大胆使用、促进国际化发展等方面提出一系列务实举措，具有很强的针对性和指导性。各地区各部门立足实际，积极推动人才工作领域改革，以政策突破促进体制机制创新，不断优化人才发展环境，激发青年科技人才创新活力。

青年科技人才已成为我国科技创新发展的生力军，着眼“到2035年，形成我国在诸多领域人才竞争比较优势，国家战略科技力量和高水平人才队伍位居世界前列”的目标，就要造就规模宏大的青年科技人才队伍，给予青年科技人才更多的信任、更好的帮助、更有力的支持。要支持青年科技人才服务高质量发展，制定完善青年科技人才培养计划，加强青年科技人才专业技术培训，引导其深入经济社会发展实践，开展原始创新、技术攻关、成果转化，把论文写在祖国大地上。在国家重大科技任务、关键核心技术攻关和应急科技攻关中大胆使用青年科技人才，特别是在信息技术、人工智能、量子科技等前沿领域当先锋、做闯将，鼓励他们开展原创、前沿、交叉科学问题研究，跨学科、跨领域组建团队承担颠覆性技术创新任务，让优秀青年人才脱颖而出。支持青年科技人才开展国际科技交流合作，引导其到国外高水平科研机构开展学习培训和合作研究，积极参加国际学术会议，鼓励青年学术带头人发起和牵头组织国际学术会议，提升青年科技人才国际活跃度和影响力。

培养用好青年科技人才，既需要完善硬举措，也需要建好软环境。要坚持“破四唯”和“立新标”相结合，坚决破除“四唯”倾向，整治滥发“帽子”“牌子”之风，正确看待和运用论文指标，形成既发挥高质量论文价值，又坚决反对单纯以论文数量论英雄的氛围。同时，遵循科研活动规律和人才成长规律，建立和完善青年科技人才评价机制，创新评价方式，科学设置评价考核周期，开展分类评价，让青年科技人才心无旁骛、潜心钻研，推动形成风清气正的科研生态。完善科技奖励、收入分配、成果赋权等激励制度，让更多优秀青年科技人才得到合理回报、释放创新活力。加大青年科技人才生活服务保障力度，创造条件帮助青年科技人才解决子女入托入学、住房等方面的困难，探索建立学术休假制度，营造宽松和谐的科研文化环境，不断培厚创新沃土。

（作者单位：东北林业大学马克思主义学院）

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 09 版）

(责编：李昉、郝孟佳)