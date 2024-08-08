陈云龙

教材作为育人育才的重要依托，其数字化发展程度从某种意义上反映了教育数字化转型的成熟度，在教育强国建设中发挥着不可或缺的作用

习近平总书记强调：“教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。”教材作为传播知识的主要载体，是学校教育教学、推进立德树人的关键要素。在推进教育数字化进程中，教材数字化是重要一环。

开发数字教材是塑造教育发展新优势的重要着力点。以数字化、网络化、智能化为特征的数字经济是高质量发展的新引擎，需要大批适应数字时代要求的人才。数字教材在内容、结构、功能、形态等方面的技术优势，对培养数字时代的高素质人才具有重要意义。数字时代，教育强国建设离不开教育数字化转型。教材作为育人育才的重要依托，其数字化发展程度从某种意义上反映了教育数字化转型的成熟度，在教育强国建设中发挥着不可或缺的作用。

数字教材作为一种新形态教材，具有独特的内容结构，主要包括体系化的静态图文以及配套的资源、工具等。数字教材体系化的静态图文是按照课程方案、课程标准、教学标准、职业标准（规范）等教材编制依据，系统编制的文本性教学材料，是数字教材的主体部分。数字教材的资源是与体系化静态图文配套的数字内容资源集，包含一定数量的可视、可听、可链接、可交互的教与学内容。数字教材的工具通过向用户提供特定的阅读功能、教学功能、学习功能等来支持数字化教与学活动，包含数字阅读工具、数字工具手册、学科教与学工具等。

数字教材的顺畅应用，离不开自主可控的应用服务平台。数字教材应用服务平台通常具有提供数字教材、数字资源整合、数据采集与分析、数字化备授课、个性化资源推送等多类型服务功能，以及用户管理、信息安全、资源维护等底层基础功能，对优化数字教材的建设、管理、应用、评价等起到重要作用。

一般来说，数字教材的研发有两种实现路径，一是教材数字化，即以现有纸质教材为蓝本进行数字化加工形成的数字教材。目前国内已经出版和正在使用的20余万种各级各类纸质教材是数字教材建设的重要基础。二是数字教材化，即根据课程规划、课程标准、教学标准、教学要求以及人才培养要求等直接研制，将数字资源进行教材化集成。

以数据为引擎，将数字教材自身数据以及相关用户数据、应用数据、服务数据等汇聚集成，基于数据进行分析决策，数字教材将在助学、助教、助管、助研上发挥更大作用，也有助于教育数字化不断推进。

（作者为中国教育国际交流协会第二届监事会监事、研究员）

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 08 版）

(责编：李昉、郝孟佳)