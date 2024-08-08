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高伯龙：以实验室为家的“背心院士”

2024年08月08日08:22 | 来源：科技日报
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原标题：以实验室为家的“背心院士”

激光陀螺，是自主导航系统的核心部件，被誉为现代高精度武器的“火眼金睛”。1971年，当钱学森将两张写着激光陀螺大致原理的纸交给国防科技大学时，中国在该研究上已两次受挫。要依据纸上描述造出实物，难度可想而知。这两张纸也被学界称为钱学森“密码”。

破解“密码”的人就是国防科技大学教授、中国工程院院士高伯龙。正是他，使我国成为全世界第四个能独立研制激光陀螺的国家。

进入激光陀螺领域时，高伯龙已近知天命之年。他将自己全部的热情与精力投入到激光陀螺的研制中，在实验室工作的时间几乎每天都在10个小时以上。研制工作最艰难的时期，他每天待在实验室甚至超过15个小时，完全把实验室当成了自己的第二个家。

由于激光器检测要求严格，实验要保证在密闭的条件下进行，因此实验室就像一个大闷罐。团队成员李晓红回忆：“那时候条件很差，夏天没有空调，高院士经常穿个背心，汗流浃背地埋头工作。”

后来，他80多岁高龄时穿着背心，端坐在电脑前工作的场景被镜头拍下，“背心院士”之名不胫而走。

那些年，高伯龙几乎每个春节也都是在实验室里度过的。

1996年大年初一，一位校领导到各实验室巡访。当推开激光教研室的门时，眼前的情景让他大感意外。只见高伯龙坐在仪器旁专心致志地忙碌着，连开门声都没有听到。领导心有感触地说：“老高啊，你一年都没离开实验室，大年初一也该跟家人在一起团圆啦！”高伯龙笑着答：“这点数据测完了就回去。”

2008年初，一场罕见的低温雨雪冰冻灾害袭击长沙，电力供应极其紧张，实验室只有晚上有电。当时校园里积雪很深，80岁高龄的高伯龙穿着解放鞋小心翼翼地走着，坚持每晚到实验室观察数据、指导实验，而且总要工作到清晨停电后，才步履蹒跚地回家。一次，他在实验室连续做了十几个小时实验，回到家脚肿得连袜子都脱不下来。老伴看了心疼得眼泪在眼眶里打转：“你都啥岁数了，咋就不知道悠着点干。”他却淡然一笑：“我们起步已经晚了，如果现在不抓紧，啥时能赶上？”

40余载痴心不改，高伯龙终于令我国海、陆、空、天各式装备有了“火眼金睛”！

人物简介 高伯龙，中国激光陀螺奠基人，1928年6月出生，2017年12月逝世。高伯龙1951年毕业于清华大学，1997年11月当选为中国工程院院士。他率领团队在激光陀螺研制方面取得重大突破，为导弹潜艇等大国重器安上了自主导航的“中国芯”，成果先后获得国家发明奖、国家科技进步奖、军队首届专业技术重大贡献奖等多项奖励；2次荣立二等功、1次荣立三等功。

（记者 张 强 通讯员 张照星）

(责编：郝孟佳、李昉)

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