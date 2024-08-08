杨 迪 文/图

图为香港中学生在学习宁夏八宝茶茶艺。

8月1日至6日，香港民众安全服务队少年团宁夏文化之旅活动成功举办，24名香港中学生走进“塞上江南”，体验“神奇宁夏”。

活动期间，香港青年通过参观闽宁镇闽宁新貌展示中心，实地感受宁夏脱贫攻坚及东西部协作取得的巨大成就；通过参观双晖农业科技有限公司供港蔬菜基地，现场了解宁夏蔬菜从种植、收获到最终运输到香港千家万户的过程；通过参观宁夏宝丰640兆瓦农光互补光伏项目，亲眼目睹了规模宏大的新材料新能源产业发展状况。特别是在太阳能光伏板下体验枸杞采摘，让同学们兴奋不已。他们对该项目的生态效益产生浓厚兴趣，对项目仅用3个月就完工赞叹不已，纷纷表示能在西北内陆宁夏看到这么高效的建设非常意外。

在宁期间，宁港两地青少年还开展深入的互动交流，结对“漫步”鼓楼步行街，体验宁夏小吃，让香港中学生们感到既新鲜又兴奋。他们纷纷表示，宁夏的同学都非常热情友好，一路介绍宁夏特色，大家好开心，同时宁夏有太多的美食，希望能够带回香港给小伙伴们品尝。

在银川市第三十六中学，两地同学共同欣赏宁夏八宝茶茶艺，互换礼品、互加微信，相约再次见面。

通过为期6天的活动，香港青少年开阔了眼界，增长了见识，进一步了解了祖国内地特别是西部的发展。此行随团的香港特区政府民众安全服务队署理副处长彭颖生表示，这样的交流活动非常有益，通过实地参观、体验和互动，更有助于香港同学理解祖国发展建设的光辉历程和伟大成就，激发他们的爱国热情；同时，结交宁夏的新朋友，有助于他们密切与内地的情感联系，未来更好地融入祖国发展。

(责编：李昉、郝孟佳)