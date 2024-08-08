周姝芸 吴沂萱

胡萱（中）在非遗展览中向外国观众讲解。

胡萱（前）在荷兰伊拉斯姆斯大学讲解宜兴紫砂壶。

本文图片由受访者供图

胡萱出生在江苏宜兴，宜兴是紫砂故乡，被誉为“中国陶艺之都”。从小到大，胡萱对中国传统非遗很感兴趣，留学期间她在荷兰圣朱斯特美院学习当代艺术实践与策展学，并在伊拉斯姆斯大学修读了文化经济学第二硕士学位。期间，胡萱在荷兰举办中国非遗相关展览，吸引了当地许多人参观，胡萱说她想让更多人了解中国非遗，感受其魅力。

“同学听得入了迷”

说起留学初衷，胡萱认为荷兰的艺术创作氛围吸引了她。胡萱说：“荷兰的文化创意产业成熟，学校不仅有许多有趣的课程，还有大型设计周、会议和艺术类影片放映等活动。我一直想做设计相关的工作，这里深深吸引了我。”

在荷兰留学时，胡萱发现许多外国人对中国艺术文化很感兴趣。“在学校时，我与志同道合的同学策划过关于海外华人艺术的展览，我们想让外国人认识中国。没想到这个项目很受欢迎，很多荷兰人对这个展览很感兴趣。这次展览之后，我渐渐萌生出在荷兰传播中国文化的想法。”

“有一次，我在课堂上向大家介绍中国紫砂壶的制作工艺，一名来自加拿大的同学听得入了迷，我注意到他嘴巴张得大大的。”胡萱分享了一件有趣的事，“讲座结束后，他兴奋地来与我交流，说自己彻底迷上了这个手工艺，还想买一盏紫砂壶来泡茶喝。我觉得很有意思。还有一个荷兰朋友在了解了紫砂壶后，强烈建议我在荷兰开一家紫砂壶店，他说紫砂壶值得被更多人看到。看到这些外国友人喜欢我家乡的紫砂壶，我觉得很自豪。”

以什么样的形式让更多人了解紫砂壶？胡萱在逛荷兰的博物馆时找到了灵感。胡萱说：“我在专业学习中在当地接触了一些华侨，后来有幸参与到荷兰移民博物馆的策划工作。博物馆里展出了很多第一代中国移民的物件，比如荷兰第一家中餐厅的菜单、他们的服饰等。这段工作经历让我意识到物件本身就会诉说故事，有时比言语更有力，所以我想通过展出紫砂壶在荷兰传播非遗。”

去年9月，胡萱把家乡的紫砂壶带到了荷兰鹿特丹，策划了一场特别的展览。胡萱说：“这次展览展出了12只当代宜兴紫砂壶和3只由17世纪荷兰著名陶艺家仿制的宜兴茶壶，我将紫砂壶的制作原料、创作工具也放在一旁同时展示，并做了演讲和介绍。很多外国人对中国的传统手工艺非常好奇，来参观的人在展厅门口甚至排起了队伍。这次经历让我很有感触，原来这么多人想要了解我们国家的文化，我很感动，也有了继续做这件事的动力。”

“最让我开心的是，在策划了这个展览之后，一些荷兰的博物馆对紫砂壶关注起来，他们的相关负责人和我联系。”胡萱说，“后来，我和其中一些博物馆合作，一起完成了更多关于紫砂壶、陶瓷的展览。”

“再辛苦也值得”

胡萱坦言，留学经历帮助她拓宽了视野，获得许多思维启迪。她说：“在国外，不同的文化让我思考问题、观察世界的视角发生变化。荷兰的教学体系和我们国家的教育体系有差别，导师并不直接告诉我作品应该怎么修改，而是循循善诱，让我反思作品的意义，这帮助我更加深刻地认识自己，对文化传播的想法也更加清晰。”

除了展出家乡的紫砂壶，胡萱也积极参与中荷文化的交流活动。她说：“我曾参与了为一位荷兰知名设计师策划的云锦承创作品展。这位设计师曾在南京停留，从云锦非遗技艺中汲取灵感，设计了一枚造型独特的胸针。除了展出这位设计师的作品，还展出了一幅南京金梭云锦织造研究所的作品。南京云锦是中国传统的丝制工艺品，有‘寸锦寸金’之称，其色泽光丽灿烂，用料考究，浓缩了中国丝织技艺的精华。从前期沟通到展品运输再到展览落地，我们付出了很多心血。开幕当天，许多荷兰设计师目不转睛地盯着这些云锦作品，不住地赞叹非遗技艺的精巧，这一幕让我觉得再辛苦也值得。”

还有一次，荷兰世界博物馆的亚洲博物馆筹备与中国设计相关的展览，胡萱带亚洲博物馆馆长和策展团队去到了她的家乡——宜兴，走访了当地手工大师们的工作室。胡萱说：“宜兴竹扇制作技艺传承人汤忠财从事竹扇制作工艺40多年了，他的竹扇以精湛技艺和独特工艺闻名。一把玉竹扇制成要有80多道工序，经过独特的工艺和技术，包括选材、造型、雕刻、上色等多个环节。荷兰世界博物馆后来收藏了汤忠财老师和上海长三角画院副院长支钦共同创作的竹扇作品《拱棱古方玉竹山》，并将收藏证书交给了我，由我转达。拿到证书的时候，我的心情无比激动，希望我们国家的优秀文化被更多人看到。”

展望未来，胡萱说：“我常思考如何用外国人更能理解的语言来讲述中国非遗故事，我还在不断学习，希望找到更多思路。希望通过自己的努力，让更多人领略中国非物质文化遗产的魅力。”

(责编：李昉、郝孟佳)