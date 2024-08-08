本报记者 周姝芸

加拿大多伦多大学校园景色

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李想去年从互联网公司辞职后，申请上了加拿大的一所学院（Colleges）。李想分享了自己的选校思路：“在众多留学目的地中，我做了不少功课最后选择了加拿大。加拿大的学院（Colleges）注重职业和技能培训，对已经有工作经历的我而言更有针对性。”

日前，启德教育在北京发布《2024加拿大留学报告》。据报告介绍，加拿大大学（University）与学院（Colleges）各具特色。加拿大大学按照不同的培养目的，主要分为医学博士类大学、综合类大学、基础类大学三种类型。学院（Colleges）、专业学院（Institutes）、理工学院（Polytechnics）以及普通及职业教育学院（CEGEPs，魁北克省独有）也是加拿大的公立高等教育机构，主要向以就业为目标的学生提供职业技能导向型课程。

李想说：“加拿大各大学院的带薪实习课程也很有吸引力，学生在学院期间有机会在不同的企业实习，了解行业的工作性质和内容。一些学院甚至开设了专门的课程，指导学生如何准备实习，教学生如何撰写简历和面试技巧，这对于提升职场技能很有帮助。”

记者了解到，Co-op带薪实习（Cooperative Education Program）起源于加拿大的滑铁卢大学。目前，在加拿大的200多所大学与学院中，约有90%的院校开设Co-op课程。帮助学生在学术学习和职业实践之间建立桥梁，为未来的职业生涯打下坚实的基础。例如多伦多大学PEY（ProfessionalExperienceYear）提供给计算机科学和工程专业学生完成工作实践的一年，大部分学生都能申请到如IBM等知名公司，增强自身实践经验。

报告中一组数据显示，2024年加拿大留学生中，硕博的申请占比最大，其次是本科和中小学。商科与经济学在本科与硕士申请中占比最高，特别是在硕士阶段，商科中申请排名靠前的专业分别是工商管理、金融和管理类；工科中申请排名靠前的专业分别是电子与计算机工程、数据科学、工业与系统工程。

“申请加拿大本科，高中成绩平均分（GPA）不低于85，单科不低于80，班级排名前10%的学生较有优势；部分名校要求提供高考成绩。语言成绩一般要求雅思总分6.5或托福总分90。”启德教育相关负责人说，“如果学生的托福或雅思成绩未达到直接入读专业课的要求，可以申请语言+本科专业的双录取，学生到达加拿大后，需先在大学的语言中心或指定学院修读语言课程，完成后无需再考托福或雅思即可直接进入本科专业学习。”

如果学生希望进入加拿大本科名校但成绩未达到要求，还有别的路径可选。刘晓畅今年准备申请加拿大本科，他介绍道：“我可以先申请加拿大学院的转学分课程。在学院完成2-3年课程后，成绩达到要求就可转学分进入大学相关专业，继续完成大三、大四学业。”

(责编：李昉、郝孟佳)