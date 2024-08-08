邢建军

意大利罗马的西班牙广场。

新华社记者 李 京摄

去意大利留学有哪些安全注意事项？这是许多学生、家长关注的问题。根据近年来的经验，我将留学意大利需要关注的安全问题和注意事项归纳如下，供同学和家长参考。

培养防范意识

如大部分欧洲国家一样，意大利绝大多数大学没有封闭的校园。大部分同学需要租房，往返于学校、餐厅、上课点，既没有班主任也没有年级辅导员。因此，学生本人就是自己的“安全责任第一人”。

留学前要了解学校所在地的社会治安状况。总体来讲，意大利大城市社会治安较为复杂，中小城市则相对安全。而在城市中靠近人员聚集区域，如火车站、交通枢纽、旅游景点社会治安情况比较复杂。留学生需要养成必要的戒备和防范习惯。有了防范意识，才能在一些事情发生时做出规避风险、预防风险的反应。多了解社会新闻、同学们之间互相提醒，做到常备不懈。在寻找出租房时，尽量选择治安状况较好、往返学校交通相对便利的地方，这些地方即使房租相对较高，也值得选择。

交通和出行

意大利的交通规则和交通设施和国内有较大区别。例如在一些城市，用来调节车流量的环岛较多，因此，过环岛要十分注意安全。另外有很多人行横道是不设置红绿灯的，全凭驾车人的观察，越是早晚人少、车少的时候，驾车人越容易大意，车速更快，所以在过马路时要格外注意观察。曾经就有中国学生在都灵过人行道时被急驶的车辆撞成重伤昏迷，幸运的是经抢救后逐步康复。一些同学在意大利取得了驾照，在和同学一起租车去旅游时，要注意行车安全，严格遵守交通规则。停车要去正规的停车场，以免被人敲诈，造成不必要的损失。

同学们利用假期去周边国家旅游或去意大利其他城市探访最好结伴出行，建议不要独自远行。此外，要避免在夜间旅行，同行人少时尽量不坐夜车，将出行计划和到达目的地的时间集中安排在白天，酒店和青年旅馆的周边安全需要提前打听一下。

注意租房骗局

意大利大学、艺术院校和工作场所集中的城市住房需求量大增，异地就读的意大利学生、国际学生和异地工作的意大利人都在寻找住房，尤其是米兰、博洛尼亚、帕多瓦、都灵市区以及公共交通通勤较为便利的城镇。在这种情况下，不法分子通过互联网、社交媒体等渠道进行诈骗。由于互联网环境复杂，语言沟通存在问题，因此，一旦上当受骗，举报和查证较为困难，很难挽回损失。在此特别提醒大家注意识别骗局、谨慎通过互联网找房。

据多名同学反映，一个较为常见的骗子套路是，互联网上认识沟通后，“房东”谎称自己在国外，由于工作繁忙等原因，无法回意大利和学生签订租房合同，但为了保证双方的真实性，介绍学生通过“Airbnb”的私人服务完成租房有关手续。实际上提供给学生的是一个钓鱼链接，让其转账付款、付押金。请大家擦亮眼睛，不要在毫无确证的情况下汇款和转账。

其他问题

1、注意遵守意大利当地法律法规，对于拿不准的问题可以向学长学姐请教，不要擅自自行决定。新生抵达意大利后要及时按照规定办理居留（Permesso di Soggiorno）。

2、居留证是出行必要身份证件。注意意大利警察不会在大街上无缘无故检查身份证件，如遇到这种情况，要沉着冷静，大概率是“假警察”。

3、在意大利遇护照等证件遗失或被盗要尽快联系所在城市和地区分管的中国外交机构（使馆或领馆），平时要保留好护照的复印件，包括签证页和出入境盖章页等。

4、注意心理健康。近年来，留学生的心理健康问题受到较大关注，在此特别提醒家长和同学重视心理健康，注意情绪表现。意大利有不少大学设有专为学生服务的心理咨询和心理辅导机构。这些机构会充分尊重和保护学生的个人隐私，所以，有问题要尽早寻求心理帮助、医疗干预和介入，不要有顾虑。

(责编：李昉、郝孟佳)