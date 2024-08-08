原标题：【光明时评】培养科技领军人才 壮大新兴未来产业

7月30日，中共中央政治局召开会议指出，要培育壮大新兴产业和未来产业。未来产业以满足未来社会发展的新需求为目标，旨在拓展人类生存发展空间，代表未来科技和产业发展新方向。未来产业对加快形成新质生产力，推动我国从经济大国向经济强国迈进意义重大。发展未来产业，需要人才、资本、技术、数据等各类要素综合发力，其中，如何用好科技领军人才十分重要。

当前，人工智能技术、信息技术、生物技术、量子技术等技术突破引领着产业跃迁升级，正在孕育以智能化、绿色化为重要特征的第四次工业革命。未来制造、未来信息、未来材料等未来产业呈现出很多新特征、新趋势。未来产业发展更加基于科学突破，物质结构、宇宙演化、生命起源等科学正在开辟、引领新产业方向；产业前沿技术交叉融合更加迅速，大数据、云计算等新一代信息技术同智能制造深度融合；产业发展更加依赖新型基础设施，颠覆性技术创新一旦获得成功，就能迅速发展成为通用基础技术，快速重塑市场竞争格局。

发展未来产业是一个复杂的系统工程，也是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。发展未来产业，需要更加依靠科技领军人才发挥作用。科技领军人才主要是指在世界科技前沿领域科学研究有重大发现的人才以及产业发展急需的创新创业人才，既包括一流科学家也包括科技企业家。科技领军人才影响着产业发展的速度和效率，他们担纲科学突破和抢占未来技术发展制高点的重任，需要持续开展科技和产业前沿“无人区”的探索，对未来产业发展方向进行前瞻引领。科技领军人才还肩负着创立并领导创新型企业，引导科技成果转化，吸引创新创业投资，开辟未来产业应用场景、扩大市场需求等重要责任。

今年，工业和信息化部等7部门出台《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出要大力培育未来产业领军企业家和科学家。在未来产业科技研发实践中，我国科学家有着扎实的科技知识基础，根据今年国际自然指数排行榜、科学网络数据库等，我国科研贡献份额已经连续两年位居世界榜首，并且在材料科学、电子与电气工程和人工智能领域发文量居世界第一。在地方层面，上海、浙江等地积极布局新赛道，山西、深圳等地出台了专项规划。还有一些地区通过加强创新机构和平台建设集聚科技领军人才，比如，北京建设了北京量子信息科学研究院、北京脑科学与类脑研究中心等新型研发机构，江苏、湖北等地面向未来网络、未来健康、未来空间等方向布局一批创新平台，为未来产业科技领军人才提供舞台。

盖有非常之功，必待非常之人。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确提出，着力培养造就战略科学家、一流科技领军人才和创新团队。科技领军人才在未来产业发展中具有不可替代性，是提升我国未来产业国际竞争力的关键。下一步，大力发展未来产业，须在创新实践中发现人才，在持续深化改革中用好科技领军人才，在创新事业中凝聚人才。要发挥科技领军人才在产业发展方向选择、成果供给和模式创新中的作用，畅通“教育、科技、人才”良性循环。

对于培养与引进，要坚持规划先行、加强顶层设计，发挥好自主培养的精准性优势和人才引进的时效性优势。同时，既要增强全国一盘棋意识，又要根据各个地区的差异性，因地制宜吸引用好人才。在实施“揭榜挂帅”“赛马制”等新模式的过程中，还要注重发挥市场在人才资源配置中的决定性作用，推动形成“教育、科技、人才”良性循环的评价导向，进一步激发人才的积极性与主动性，为未来产业发展凝聚核心力量。

（作者：刘彦蕊、吕鑫，分别系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、北京市科学技术研究院创新发展战略研究所高级统计师）

(责编：李昉、郝孟佳)