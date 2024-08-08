原标题：奥运会上的AI范儿

更多样、快速的转播让观众有更好的观赛体验、辅助评分系统能让裁判更公平公正……2024年巴黎奥运会不仅是各代表团运动员展现运动能力和水平的舞台，更是各国高科技深度应用的“竞技场”。2024年4月，国际奥委会正式发布《奥林匹克AI议程》，号召加快人工智能在体育领域的应用，共同迈向“人工智能+体育”的新时代。巴黎奥运会是首届大规模使用AI技术的奥运会，实现了全流程、全场景的AI技术应用。如今，高科技在体育训练和竞赛中的深度应用，将对未来体育形态和发展模式产生重要而深刻的影响。

让比赛“赛”得更顺利

在巴黎奥运会上，人工智能被用来优化赛事日程安排、资源分配以及物流管理，通过大数据分析预测人流密度，确保各项活动高效有序进行。

物联网技术通过连接各种设备，实现了对奥运赛事数据的实时采集和分析。从运动员的智能穿戴设备到场馆的智能安防系统，物联网技术将比赛现场的每一个细节都纳入到数据网络中，这些数据不仅为运动员和教练提供科学的训练指导，还为赛事组织者提供了精准的赛事管理方案。

数字孪生技术在巴黎奥运会上的应用，引领了智能服务新潮流。首先，此次奥运会场馆均采用数字孪生技术提升规划效率。2024年巴黎奥运会和残奥会与英国科技公司OnePlan达成合作，为所有主要比赛场馆打造“数字孪生体”，这使赛事组织与规划过程更加高效和可持续。应用虚拟孪生软件和绘图软件创建的虚拟场地，不仅可以反映特定场馆的区域空间和容量大小，还可以在任何角度、任何光线或任何天气条件下观看。其次，数字孪生可以为智能交通管理建立虚拟环境。奥运期间，就建立了巴黎环城高速公路的虚拟孪生环境，不仅大幅降低了交通拥堵情况，还为观众提供了更加便捷的交通信息和路线选择。最后，国际奥委会利用数字孪生技术为巴黎奥运会建立了详尽的数字模型，包括场馆、设施、运动员等各个方面。这些数字模型不仅有助于赛事组织和规划，还能让观众通过虚拟现实技术更直观地了解比赛现场的情况。

AI技术还被广泛用于赛事安保。历届奥运会是各国网络安全技术的较量场，2012年伦敦奥运会曾遭遇40分钟的DDOS攻击，2020年东京奥运会遭受了4.5亿次的攻击尝试，是伦敦奥运会的2.5倍。巴黎奥运会组委会部署了一套先进的智能防御系统，堪称奥运会的“数字铠甲”。组委会通过云计算技术，利用分布式云架构，可以灵活调配计算资源，应对突发的大规模网络攻击，这就像是给奥运会的网络安全系统装上了一个“超级大脑”，能够快速处理海量数据，为安全决策提供强有力的支持。而在比赛中，可以利用AI驱动的面部识别技术加强安保，快速识别入场人员身份，同时结合行为分析系统，预防和应对潜在的安全威胁。本届奥运会还首次利用人工智能技术为运动员提供安全的网络空间，实时监控所有主要社交媒体平台上的数千个账户，支持超过35种语言，识别并标记具有网络暴力倾向的内容，以供相关社交媒体平台处理。

在比赛过程中，AI技术的应用同样显著。在裁判评分方面，东京奥运会就开始引进AI评分辅助系统，以提高评分的公正性。该系统在国际体操协会举办的体操世锦赛中再次得到应用，有效辅助裁判打分。另外，奥运会的比赛往往是毫厘之差定输赢，需要精确的计时和高速摄影等技术。在巴黎奥运会上，应用全新的极限光感应终点摄影技术的摄影机，为游泳等项目的精准计时保驾护航。

AI技术还催生了智慧服务。AI聊天机器人被部署在巴黎奥运会官方网站、移动应用等平台上，可为用户提供24小时服务，回答观众咨询、提供赛事信息、帮助解决票务和导航问题。由英特尔携手国际奥委会打造的聊天机器人AthleteGPT，具备卓越的交互能力，能够即时响应运动员的日常咨询，按需推送定制化信息，从出行指引到赛事规则一应俱全。通过它，运动员可以快速获取有关比赛场馆、开幕式直播、比赛规则及赞助商活动等信息。

让观众“看”得更舒服

本届奥运会上，云计算首次超越卫星成为奥运转播主要方式。巴黎奥运会期间，阿里云与奥林匹克广播服务公司（OBS）共同打造的OBS Cloud成为巴黎奥运会全球转播的重要基础设施。巴黎奥运会共有54家转播机构采用云计算来分发直播，总计有379个视频直播流、100个音频直播流，共预计产出11000多小时内容，比东京奥运增长15%，成为历史上全球覆盖最广的一届奥运会。

巴黎奥运会还采用全新转播技术——多镜头回放系统，观众看比赛就像看电影一样，拥有“子弹时间”特效。这一技术可以让转播画面变成慢动作或定格画面，让观众身临其境多角度看到运动员的强化慢镜头、时间静止等效果。

各国广播电视机构在转播中，也应用了很多AI高科技设备。例如中央广播电视总台在公用信号制作中，使用AI增强网络摄像系统、三维模型战术分析系统、AI画面切片系统等多项人工智能辅助拍摄手段，从多角度提升观众观赛体验。

一些高科技公司利用自己开发的AI大模型技术为巴黎奥运会增添了亮点。例如，3D无感知运动捕捉技术，能够实现多人、大范围、多角度的多元场景覆盖，实时获取空间运动姿态信息。并针对乒乓球落点、转速转向和箭矢飞行轨迹的准确捕捉与分析，通过AR方式呈现给观众，为观众提供沉浸式观赛体验。

虚拟现实技术为巴黎奥运会的观赛体验带来了革命性的变化。在比赛场馆内外，增强现实技术的应用则让观众得以通过手机或智能眼镜实时获取比赛数据和运动员信息，享受更加个性化的观赛体验。观众通过VR设备，仿佛置身于比赛现场，享受360度的沉浸式观赛体验。而在AR技术的辅助下，观众甚至可以在家中通过智能设备观看到比赛的虚拟回放和即时数据，仿佛比赛就在眼前。

AR技术还应用在巴黎城市文化推广中。巴黎奥组委官方推出了全新的奥运会和残奥会官方应用程序，提供各种数字和AR体验。观众还可以通过应用程序体验AR穿越时空，重返1924年巴黎奥运会——用户用手机拍摄香榭丽舍大街、市政厅、圣保罗和奥林匹克体育场等标志性建筑时，就可以自动激活AR，为使用者介绍1924年这些建筑的情况。

让运动员“练”得更有效

AI技术和设备在训练与装备方面的应用，为运动员提供了前所未有的支持。

在巴黎奥运会上，可穿戴技术和3D打印技术，被广泛用于运动员训练上。它们可实时收集心率、呼吸等数据，帮助教练员远程了解运动员的训练状态并调整训练计划。很多运动员都在鞋、衣服或自行车踏板等运动装备上，放置压力传感器等，可提供连续的数据流，以此分析运动员易受伤部位和运动强度的关系。这些数据还能让制造商根据运动员的身高、体重、脚形和用力特点等，制造个性化的运动装备。

在巴黎奥运会上，AI大模型全过程参与了运动员的比赛和训练评价。通过高速摄像头捕捉比赛和训练视频，能让教练员对运动员的技术动作进行详细拆解和评估。它也能识别对手的弱点和习惯，帮助制定精准的比赛策略。还可以根据伤病类型和个人康复数据，为受伤的运动员制定个性化康复计划。此外，利用这项技术还可以分析运动员的生理数据和训练负荷，提出个性化预防措施。例如，商汤AI智慧篮球产品全程参与中国国家篮球队的赛事征程，精确记录运动员动作，分析负荷量、负荷强度、技术动作准确性和效率等数据，为教练团队提供即时反馈，优化比赛策略。通过场地三维模型和3D动作捕捉算法，实时解析运动员运动状态和篮球轨迹，提升训练效率和竞技策略科学性。

AR技术也应用到运动员模拟训练中。运动员通过AR模拟真实比赛场景，提高竞技水平。一些AR设备可以将复杂的比赛环境数字化，新建或重现比赛场景，让运动员在虚拟环境中进行反复练习，从而更好地适应比赛节奏和对手战术。

笔者认为，科技与体育的深度融合，形成了六大显著趋势：一是技术增强体验人性化。通过VR/AR以及5G通信技术的融合应用，观众观赛体验得到了前所未有的提升。二是运动员表现效果最大化。AI辅助训练、可穿戴设备以及新材料和运动装备的研发，共同构成了提升运动员表现和训练效率的强大支撑。三是数据驱动体育科学化。云计算、大数据以及AI评分系统的结合，为赛事的运营管理和决策提供了强有力的数据支持。四是大安全大健康引领高科技体育的发展。网络安全监控、面部识别技术、运动损伤预防和康复训练技术的运用，确保了赛事的安全性和运动员健康。五是交互与传播创新助推赛事传播更广更深。社交媒体的互动、个性化内容推送、创新的赛事传播方式，这些创新手段极大地增强了赛事的社交互动性和信息传播的广泛性。六是科技融入体育实践一体化。AI评分系统与运动追踪技术、神经对象克隆技术等前沿科技的应用，标志着体育科技领域的探索和创新实践。

巴黎奥运会的科技感尤为突出，不仅为观众带来了更加人性化的观赛体验，也为运动员提供了更高效和科学的训练与竞技支持,使奥运会的观赏性和竞技水平达到新的高度。这也促使体育人深入思考：未来体育，如何更好拥抱科技？

（作者：高泳 柴王军，分别系河南科技学院体育学院院长、教授，西安体育学院运动训练学院副院长、教授）

(责编：李昉、郝孟佳)